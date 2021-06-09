В МИД России назвали лицемерным приговор Младичу

Вадим Карасев

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что обвинительный приговор бывшему командиру боснийских сербов генералу Ратко Младичу "предвзят и лицемерен".

Как сообщается на сайте ведомства, отличительные черты функционирования Остаточного механизма и Международного трибунала по бывшей Югославии – "игнорирование фактов и исторического контекста событий, связанных с распадом Югославии, подрыв усилий по урегулированию последствий конфликта и восстановлению доверия на Балканах".

"Приговор Младичу вновь продемонстрировал, что деятельность международных механизмов привлечения к ответственности виновных в преступлениях в период гражданской войны в бывшей Югославии на практике характеризуется предвзятостью по отношению к одной из сторон конфликта", – говорится в комментарии МИД.

Дипломаты выразили надежду на то, что подобная деятельность по бывшей Югославии завершится в самое ближайшее время. Они назвали это "постыдной главой в истории международного уголовного правосудия", которая должна быть закрыта.

Согласно решению апелляционной палаты в Гааге, Младичу подтвержден пожизненный срок за геноцид мусульман в Сребренице. В ходе расследования было установлено, он несет ответственность за гибель тысяч мирных жителей, а в дневниках военачальника нашли идеи о полном избавлении от мусульманского населения. Его защита в ходе трибунала утверждала, что Младич просто выполнял приказы. Претензии российской стороны в контексте суда над сербскими военными традиционно заключаются в том, что их противники, тоже совершавшие военные преступления, преимущественно получают оправдательные приговоры или минимальные сроки.