В правительстве одобрили запрет на выгул животных детьми

Вадим Карасев

Власти поддержали поправки сенаторов в законодательство об обращении с домашними животными. В частности, речь идет о запрете на выгул питомцев пьяными хозяевами, а также детьми до 14 лет, пишут "Известия".

Также для обеспечения безопасности прохожих было предложено установить требования к длине поводка при прогулках с собакой. Ещё одно возможное нововведение - регулирование предельного количества домашних зверей в квартире и запрет на их содержание в коридорах и на лестничных клетках.

По словам авторов законопроекта, сенаторов Алексея Майорова, Татьяны Гигель и Виктора Новожилова, дополнительных расходов на введение новых правил не потребуется. Однако несмотря на поддержку правительства, в комитете Госдумы по экологии и охране окружающей среды пока сомневаются в целесообразности этой инициативы.

"В принципе у регионов сегодня и так есть полномочия по установлению выгула животных. Если коллеги из Совета Федерации предлагают их конкретизировать, то мы будем изучать их предложения. С одной стороны, проблема безопасности действительно существует, с другой - это очень деликатная тема", — заключил глава профильного комитета Владимир Бурматов.

Ранее Ruposters писал, что россиянам напомнили о штрафах за похороны домашних животных.