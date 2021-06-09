В приемную комиссию ОмГПУ поступило более 200 заявлений на программы бакалавриата и магистратуры

Влада Некрасова

В приемную комиссию Омского государственного педагогического университета поступило более 200 заявлений на программы бакалавриата и магистратуры.

Заявления поданы как на очную, так и на заочную форму обучения.

Среди 130 поданных заявлений на программы бакалавриата лидируют следующие направления подготовки: педагогическое образование, педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), психолого-педагогическое образование, специальное (дефектологическое) образование, социальная работа.

Большинство абитуриентов, поступающих на магистерские программы, выбрали психолого-педагогическое образование, педагогическое образование и социальную работу.

По программам бакалавриата ОмГПУ выбрали абитуриенты не только из Омской области, но и из Кемеровской, Новосибирской, Тюменской областей, Якутии, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Также заявления подали и иностранные абитуриенты. На программы магистратуры поступили заявления из Алтайского края, Ивановской, Омской, Тюменской областей, Республики Башкортостан и зарубежных стран.

«В Омском педагогическом в 2021 году произошло значительное увеличение бюджетных мест для приема абитуриентов. Мы готовы принять 1454 человека на бюджетные места. Впервые нам выделены бюджетные места на социальную работу на очную форму обучения. Уже сейчас мы видим, что это направление востребовано среди поступающих. Также бюджетные места у нас есть и на непедагогические направления подготовки: философию, прикладную информатику, биологию, монументально-декоративное искусство и дизайн», – отметил ректор ОмГПУ Иван Кротт.

Также в этом году в ОмГПУ будет осуществлен набор на востребованные практико-ориентированные программы бакалавриата: английский язык и испанский язык, английский и немецкий, английский и французский, китайский и английский, робототехника и технология, математика и информатика, право и история, начальное образование, логопедия, экономика и управление, психология и безопасность образовательной среды, русский язык и литература, психология образования, изобразительное искусство и дополнительное образование.

Для тех, кто имеет высшее образование, в Омском государственном педагогическом университете реализуются программы магистратуры: клиническая и специальная психология, химическое образование, тьюторство в цифровой образовательной среде, правозащитная деятельность и управление конфликтами в сфере образования, психология организационно-управленческой деятельности, педагогическая деятельность в профессиональном образовании, экономическое образование, социально-проектный менеджмент и другие.