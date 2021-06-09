В Прикамье в новом учебном году откроют пять профильных медицинских классов

Влада Некрасова

С сентября 2021 года учащиеся 10–11-х классов Пермского края смогут изучать профильные предметы медицинской направленности на современном оборудовании под кураторством преподавателей ведущих вузов Перми и практикующих врачей, сообщает Министерство образования и науки Пермского края.

Для этого в пяти образовательных учреждениях региона откроют профильные классы: в пермских школах № 6 и «Приоритет», гимназии № 3 Кудымкара, гимназии № 1 Соликамска и школе № 8 Березников.

«Мы понимаем, что заниматься профориентацией и готовить специалистов необходимо со школьной скамьи. Подобный проект позволяет заинтересовать ребят профессией, обеспечить качественную подготовку для поступления в вуз или ссуз. Принципиально важно, чтобы медицинские классы работали не только в пермских школах, но и в территориях региона», – сказал Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

В классы за счет краевого бюджета будет поставлено специализированное оборудование диагностического и исследовательского модулей, оборудование для отработки практических медицинских навыков.

В ходе обучения в медклассах школьники будут знакомиться с медицинскими вузами, колледжами и профессиями. Кроме того, учителя и кураторы профильных классов будут проходить очные курсы и образовательные стажировки. Предполагаемая общая сумма финансирования проекта – 70 миллионов рублей.