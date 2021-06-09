Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » В Прикамье в новом учебном году откроют пять профильных медицинских классов

В Прикамье в новом учебном году откроют пять профильных медицинских классов

В Прикамье в новом учебном году откроют пять профильных медицинских классов

С сентября 2021 года учащиеся 10–11-х классов Пермского края смогут изучать профильные предметы медицинской направленности на современном оборудовании под кураторством преподавателей ведущих вузов Перми и практикующих врачей, сообщает Министерство образования и науки Пермского края. 

Для этого в пяти образовательных учреждениях региона откроют профильные классы: в пермских школах № 6 и «Приоритет», гимназии № 3 Кудымкара, гимназии № 1 Соликамска и школе № 8 Березников.

«Мы понимаем, что заниматься профориентацией и готовить специалистов необходимо со школьной скамьи. Подобный проект позволяет заинтересовать ребят профессией, обеспечить качественную подготовку для поступления в вуз или ссуз. Принципиально важно, чтобы медицинские классы работали не только в пермских школах, но и в территориях региона», – сказал Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

В классы за счет краевого бюджета будет поставлено специализированное оборудование диагностического и исследовательского модулей, оборудование для отработки практических медицинских навыков. 

В ходе обучения в медклассах школьники будут знакомиться с медицинскими вузами, колледжами и профессиями. Кроме того, учителя и кураторы профильных классов будут проходить очные курсы и образовательные стажировки. Предполагаемая общая сумма финансирования проекта – 70 миллионов рублей.

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

В Прикамье в новом учебном году откроют пять профильных медицинских классов
В Прикамье в новом учебном году откроют пять профильных медицинских
В Кировском лицее естественных наук откроется школьный «Кванториум»
В Кировском лицее естественных наук откроется школьный «Кванториум»
Педагогическое образование и портрет современного преподавателя обсудили на форуме в РГПУ имени А.И. Герцена
Педагогическое образование и портрет современного преподавателя
Недостатки людей по месяцу рождения
Недостатки людей по месяцу рождения
В Израиле обнаружили куриное яйцо возрастом около тысячи лет
В Израиле обнаружили куриное яйцо возрастом около тысячи лет
С украинскими водительскими правами можно будет ездить в ОАЭ
С украинскими водительскими правами можно будет ездить в ОАЭ
В МИД России назвали лицемерным приговор Младичу
В МИД России назвали лицемерным приговор Младичу
Хейли Бибер поделилась новыми фото в бикини
Хейли Бибер поделилась новыми фото в бикини
Проведя 24 тысячи лет в сибирской вечной мерзлоте, коловратки остались живы и способны размножаться
Проведя 24 тысячи лет в сибирской вечной мерзлоте, коловратки
Как присниться возлюбленному
Как присниться возлюбленному
Цифровое портфолио упростит процесс поступления в вузы и поможет с выбором дальнейшей образовательной траектории
Цифровое портфолио упростит процесс поступления в вузы и поможет с
Кабмин России направит в регионы дополнительно более 127,7 млн рублей на бесплатное горячее питание для школьников
Кабмин России направит в регионы дополнительно более 127,7 млн рублей

Топ на сегодня

В США впервые за почти 20 лет одобрили новый препарат для лечения болезни Альцгеймера
В США впервые за почти 20 лет одобрили новый препарат для лечения
Чонгука спалили! Сохнет по восточным девушкам: «Арабские глаза красивы и глубоки»
Чонгука спалили! Сохнет по восточным девушкам: «Арабские глаза
Почему никто не может достойно перепеть треки BTS?
Почему никто не может достойно перепеть треки BTS?
В АлтГПУ более 120 вожатых получили свидетельства о профессиональном обучении
В АлтГПУ более 120 вожатых получили свидетельства о профессиональном
В Костроме создан первый центр цифрового образования «IT-куб»
В Костроме создан первый центр цифрового образования «IT-куб»

Еще по теме

В Прикамье в 2021 году откроют 14 центров «Точка роста»
В трех приморских школах откроют инженерные классы
Казачьи классы откроют во всех школах Краснодарского края
Профильные классы для будущих медиков впервые появились в школах Адыгеи