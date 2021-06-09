В Сети припомнили экстремистские высказывания окружения Навального

Вадим Карасев

В Telegram-каналах в преддверии вероятного признания организации-иноагента ФБК* экстремистской организацией напомнили о реальных высказываниях радикального толка со стороны сторонников Навального и его ближайшего окружения.

Telegram-канал "Лесонавал" 8 июня приводит ряд очевидно возбуждающих ненависть и недопустимых призывов со стороны Леонида Волкова, Георгия Албурова, Владимира Милова и самого Алексея Навального, причем первые подобные фразы прозвучали еще в 2011–2012 годах. Оппозиционеры не стеснялись в формулировках и призывали к незаконным действиям.

"Экстремистские убеждения руководства ФБК* не только очевидны, но и последовательны, на протяжении многих лет", — отмечает канал.

В ленте "Суеверная демократия" напоминают, что подобные высказывания считаются криминалом даже по меркам Совета Европы, известного своей мягкостью. Более того, в США исповедующих аналогичные взгляды отдельных сторонников Дональда Трампа признали угрозой национальной безопасности и террористами.

Канал "Караульный" заметил общий низкий моральный облик представителей внесистемной оппозиции, из которого и произрастают подобные радикальные воззвания. Теперь о целесообразности сотрудничества с российской внесистемной оппозицией могут задуматься и западные кураторы.

Если перед наблюдателями предстает свора ненавидящих и презирающих друг друга людишек, не "бульдоги под ковром", а пауки в банке, то можно ли такую "оппозицию" всерьез считать надежным и эффективным партнером?

Лента "Акитлоп" пишет, что предположительный слив переписки Яшина, в которой участники не стесняются в выражениях относительно своих коллег и товарищей, кого угодно может привести к неутешительным выводам об облике оппозиционеров.

* - включена в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; также российский суд рассматривает иск о признании ФБК экстремистской организацией.

* организация, признанная Минюстом иностранным агентом в РФ