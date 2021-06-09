В «Смене» прошла экспертная сессия, посвящённая лидерству и гражданскому активизму

Влада Некрасова

Участники дополнительных общеразвивающих программ ВДЦ «Смена» «Я – Гражданин!» и «Волонтёр» в ходе экспертной сессии, проведённой представителем общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодёжи» (РСМ) Кристиной Пройдиной, обсудили, что значит быть активистами и лидерами гражданских инициатив.

Ребята получили ответы на вопросы, связанные с лидерством в области гражданских инициатив, а также в креативной форме представили свои отряды и идеи.

Так, отряд Валерии Зиновьевой из Москвы прочитал отрывок из произведения Александра Пушкина «Евгений Онегин» на разных языках.

«Языковой барьер лишает человека многих возможностей, например в сфере мирового рынка и зарубежного образования. Но мы знаем, что изучение языка – это весело и увлекательно! Так получилось, что в моей команде пять ребят говорят на разных языках: чешском, китайском, японском, французском, немецком и английском. Наша сценка наглядно показала, что команда может всё – даже прочитать отрывок из легендарного произведения русской литературы на шести иностранных языках!» – рассказала Валерия Зиновьева.

Кристина Пройдина, руководитель направления по развитию движения педагогических отрядов лагерей в РСМ, эксперт Всероссийских программ и проектов Ассоциации учащейся молодёжи РСМ «Содружество», подчеркнула, что лидер – это настоящий патриот, который занимает активную гражданскую позицию и готов развиваться, тем самым улучшая свою страну.

Всероссийский детский центр «Смена» – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение для детей и подростков, подведомственное Министерству просвещения Российской Федерации, работает в круглогодичном режиме.

В ВДЦ «Смена» реализуются программы, направленные на гражданско-патриотическое воспитание, профориентацию и здоровый образ жизни.