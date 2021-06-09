В столице наградили победителей городских турниров по шахматам и шашкам

Лидия Мартынова

В столице наградили победителей городских турниров по шахматам и шашкам, сообщает Департамент образования и науки города Москвы.

В 2020/21 учебном году участниками городских соревнований по шахматам и шашкам стали более 25 тысяч учащихся школ и колледжей.

Соревнования, организованные Московским центром «Патриот.Спорт», проходили в онлайн-формате.

«Соревнования по шашкам и шахматам, которые ежегодно проводит Московский центр «Патриот.Спорт», пользуются большой популярностью у ребят. В 2020/21 учебном году в них приняли участие более 25 тысяч человек. Интеллектуальные виды спорта требуют от школьников не меньших усилий, чем активные. Логика, точный расчет, внимательность и стратегическое мышление – главные качества юных участников. Игры бывают напряженными и могут длиться очень долго: ребятам приходится концентрироваться и мобилизовать все внутренние ресурсы. Я поздравляю призеров и желаю победителям успехов на федеральных этапах соревнований. Особые поздравления команде школы № 2101: 4 июня ребята заняли первое место на всероссийском турнире «Белая ладья»!» – сообщил директор Московского центра «Патриот.Спорт» Марат Кучушев.

В турнире «Белая ладья» состязались смешанные команды из четырех учащихся в возрасте до 14 лет. В 2020/21 учебном году в соревнованиях приняли участие школьники из 323 образовательных организаций Москвы. Победителем стала команда школы № 2101.

В соревнованиях «Пешка и ферзь» встречаются команды из четырех человек, в состав которых входят юноши и девушки старше 15 лет, а также сотрудники образовательных учреждений. В этом учебном году в турнире поучаствовали ребята из 221 школы. Лучшей стала команда школы № 1002.

В турнире «Чудо-шашки» приняли участие более 960 учащихся из 241 образовательной организации. Школьники соревновались в смешанных командах по четыре человека. Кубок победителя получила команда школы № 1579.

Всего в 2020/21 учебном году в турнирах по шахматам, включая командные соревнования среди студентов колледжей и онлайн-кубок, поучаствовали свыше 20 тысяч учащихся. Еще 1,7 тысячи человек присоединились к семейным шахматным интернет-турнирам, которые регулярно проходят в столице в рамках проекта «Спортивные субботы московского школьника». Кроме того, более 200 школьников и студентов колледжей с ограниченными возможностями здоровья приняли участие в шахматных турнирах, которые проходят в рамках Спартакиады инваспорта и спартакиады «Надежда».