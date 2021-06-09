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«Вы не делаете каминг-аут, а спекулируете на теме»: Нателла Крапивина намекнула на то, что Филипп Киркоров – гей

Шоу-бизнес после премии Муз-Тв уже никогда не будет прежним. Последнюю неделю разные артисты высказываются по поводу того, какие звезды получают премии, кто должен был забрать награду «Лучшего исполнителя», нормально ли то, что Даня Милохин был в платье. А вчера разгорелся новый скандал – между Нателлой Крапивиной и Филиппом Киркоровым.

Крапивина резко выразилась по поводу выхода на красную дорожку Давида Манукяна и Филиппа Киркорова, отметив, что их с рэпером «на Кавказе расчленили бы на шашлыки». Киркоров не стал молчать и записал обращение к Крапивиной, выставив гомофобной лгуньей. Сразу после этого сообщения Крапивина объявила о завершении работы со Светланой Лободой.

Теперь же Нателла решила ответить королю российской поп-сцены. Она признала, что ее комментарий про шашлыки был слишком резким. Однако она считает, что Киркоров разменивается на таких, как Дава, который ради славы готов на все. При этом она поддерживает ЛГБТ, что посоветовала делать и Киркорову.

«Вы приложили максимум усилий, чтобы извратить суть моего комментария, представить меня гомофобкой и нетолерантной грубиянкой. Я всем своим образом жизни ежедневно доказываю свою толерантность, а вот вы в нее только играете. Вы не делаете каминг-аут и не привлекаете внимание к проблеме ЛГБТ в нашей стране. Вы просто тупо спекулируете на актуальной теме, чем унижаете всех представителей сообщества», – заявила Крапивина.

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# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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