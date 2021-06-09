Выбираем пластик для 3D принтера

Роман Иванов

Благодаря развитию современных технологий в сфере 3D печати, каждый человек может в считанные минуты может создать любую вещь, которую сможет «нарисовать» на компьютере.

Для изготовления трехмерных моделей на 3D принтере используются различные материалы. Купить специальный пластик для 3D печати вы можете на сайте компании «Plexiwire» по ссылке https://shop.plexiwire.com.ua/. В каталоге представлены все возможные виды расходных материалов и комплектующие для трехмерной печати по самым выгодным ценам.

Виды пластика для печати на 3D принтере

Существует огромное множество пластика, который используют для создания 3D моделей. Все они отличаются своими физико-техническими характеристиками, химическим составом и назначением. Давайте рассмотрим наиболее часто используемые виды пластика.

PLA

PLA является фаворитом среди материалов, используемых для 3D печати. Особенностью данного пластика является его химический состав на основе кукурузного крахмала или сахарного тростника, что делает его биоразлагаемым.

Данный пластик отличается неплохой плотностью, довольно легкий и не требует слишком высокой температуры для плавления. При изготовлении какой-либо модели на 3D принтере, в результате плавления материала выделяется приятный сладковатый аромат. Чаще всего PLA используют для изготовления компонентов и элементов, контактирующих с пищевыми продуктами.

ABS

Ещё один широко распространенный материал для печати на трехмерных принтерах. АБС-пластик отличается высокой прочностью, достаточно легкий и дешевый. Его используют абсолютно во всех отраслях – от домашней настольной печати, до полноразмерных архитектурных проектов.

Единственным недостатком АБС-пластика является довольно едкий запах, появляющийся при температуре плавления от 220 °C до 250 °C. Именно поэтому производители настольных 3D принтеров делают свои установки с расположением печатной платформы в замкнутом пространстве. Хранить такой расходный материал следует в герметичных (вакуумных) пакетах, так как ABS-нить не любит повышенной влажности.