Выметаем неудачи из дома: обряды, заговоры

Вадим Карасев

Создать в доме благоприятную атмосферу и положительную энергетику помогут обряды и заговоры. С их помощью удастся избавиться от неприятностей и неурядиц, которые часто омрачают счастливое существование.

Существует множество способов справиться с негативной энергией в собственном доме, защитить его от неприятностей и оградить от любых бед. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют познакомиться с обрядами и заговорами, которыми пользовались наши предки, чтобы обрести счастье в своем жилище и сделать его местом силы для всех членов семьи.

В какие дни лучше убираться для привлечения благополучия

Уборку в прежние времена проводили в определенные дни недели, чтобы привлечь в жизнь богатство и изобилие, а также не навлечь на себя лишних проблем.

Обряд от неудач в доме

уборка ведет к финансовым трудностям и оттоку денег.Подметать— к неожиданным доходам и выигрышам.Убираясь, можно запросто привлечь удачу в торговле и бизнесе.убираться стоит тем, кто хочет избавиться от финансовых трудностей и бедности.не стоит затевать уборку: она может повлечь за собой финансовые потери.Уборка, напротив, привлекает деньги в дом, и в этот день читают заговоры на веник, чтобы приманить финансы.не подходит для уборки, и такое занятие может навлечь проблемы на домочадцев.

Во время фазы убывающей Луны нужно подмести полы веником так, чтобы весь мусор оказался рядом со входной дверью. После этого весь мусор помещают в пакет, и уже после этого выносят из дома. Пакет выбрасывают со словами:

«Грязь из дома — счастье в двери. Как дом свой люблю, так и от неудач его сберегу. Сколько бы грязи ни приходило, все вычищу, счастье привлеку, радость обрету».

Веник вымачивают в воде с солью, и эту воду также выливают за порог, чтобы грязи не оставалось, и беды ушли прочь.

Уборка на удачу в доме

Вымести неудачи из дома получится, если после рассвета промести весь дом веником, на ночь замоченным в воде с солью. Во время уборки подметают сор к порогу каждого помещения, складывают его в пакет и переходят к новой комнате со словами:

«Все углы обойду, неприятности из дома изведу».

В последнюю очередь подметают коридор, сметая грязь к порогу. Ее также пересыпают в пакет, который выносят подальше из дома со словами:

«Беды и несчастья никому не достаются. Из дома выметаю, подальше от глаз людских зарываю».

Как вымести неудачи из жилища

Во время уборки читают заговоры, чтобы очистить энергетику дома и избавиться от любых неприятностей.

Во время подметания проговаривают: «Чтобы чисто было, грязь убираю, невзгоды за порог отправляю».

Протирая пыль, произносят: «Как пыль скапливается, так и негатив в доме оседает. Пыль стряхну — беду прогоню».

При мытье полов читают такой заговор: «Как дождем растения умываются, от пыли и грязи освобождаются, так и я дом свой в чистоте содержу, невзгоды отмываю, с грязной водой за порог выливаю».