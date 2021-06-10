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Австрия выступила за продление временного пограничного контроля внутри ЕС

Австрия выступила за продление временного пограничного контроля внутри ЕС

14:25  Автор: Александр Ходякин, Вена



В Вене уверены, что Брюссель должен использовать возможности более широкого мониторинга передвигающихся внутри шенгенской зоны лиц для выявления среди них нарушителей условий пребывания в Европе. Об этом сообщает Kronen Zeitung.

«Распределение беженцев внутри ЕС не работает и не может работать. Австрия выступает за то, чтобы вернуть в страны происхождения людей, у которых нет разрешения на пребывание в Европейском союзе. Сохранение временного контроля лишь способствует этой задаче», — отметил министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер.

Такое заявление политик сделал после распоряжения Еврокомиссии снизить степень временного пограничного контроля в Шенгенской зоне. Там напомнили, что ЕС всегда был свободным от полноценного пограничного контроля.

Опрос: австрийцы стали меньше доверять ЕС


Германия, Франция и Дания поддержали Австрию. Страны совместно информировали Еврокомиссию о важности сохранения пограничного контроля в борьбе с нелегальной миграцией и террористическими угрозами.

Брюссель намерен провести с этими странами ряд переговоров. В соответствии с европейским законодательством, если выяснится, что контроль продлен незаконно, то государства-нарушители должны будут отвечать перед судом по делу о нарушении прав человека.


#ЕС #мигранты


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По материалам: pnp.ru

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