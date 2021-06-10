Big Hit рассказали про камбэк BTS

Лидия Мартынова

Неужели камбэк BTS опять переносится? Компания Big Hit Music прокомментировали сообщения о возвращении к-поп айдолов.

Поклонники южнокорейской к-поп группы BTS с нетерпением ждут их возвращения. В Сети даже ходили слухи, что камбэк парней должен был состояться 9 июля. Эксклюзивное сообщение гласило, что именно в этот день BTS представят своим слушателям новый альбом. Кроме того, парни сами говорили, что в июле порадуют АРМИ новой музыкой.

В последнее время BTS все чаще в интервью упоминают, что непрерывно работают над новым альбомом. Однако, когда фанаты смогут послушать треки, неизвестно. Ведь камбэк парней постоянно откладывается. Их компания решила прокомментировать недовольства поклонников.

«Мы обычно раскрываем официальные даты только тогда, когда они согласованы и утверждены», – объяснили Big Hit Music отсутствие новой музыки на платформе.

Теперь поклонники гадают, в какой день июля им ждать новых треков. И ждали ли вообще.

«Зачем было говорить про камбэк в июле?», «Специально травят душу», «Что за вечные переносы?», «В этом месяце вообще дождемся?» – негодуют поклонники.

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