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Дарья Мороз, Полина Аскери, Марина Зудина и другие на премьере третьего сезона сериала "Содержанки"

Дарья Мороз, Полина Аскери, Марина Зудина и другие на премьере третьего сезона сериала "Содержанки"

Вчера в Москве состоялась премьера третьего сезона сериала "Содержанки". Ее гостями стали Дарья Мороз, Сабина Ахмедова, Марина Зудина, Сергей Бурунов, исполнившие в сериале главные роли, и другие звезды.

Третий сезон "Содержанок" станет заключительным. Как пообещали продюсеры, в нем они наконец раскроют все тайны, а зрители смогут найти ответы на интересующие их вопросы. Напомним, что в сериале рассказывается о светской Москве, где у богатых чиновников и бизнесменов есть молодые любовницы, которые больше всего на свете любят их деньги, дорогие подарки и роскошную жизнь. Впрочем, в шоу столько сюжетных линий и хитросплетений с убийствами и тайнами, что это лишь малая часть основного сценария.

Известно, что в новом сезоне появится несколько новых мужских персонажей, но основной актерский состав останется тем же.

Режиссером третьего сезона выступил отец Дарьи Мороз Юрий Мороз, а первый сезон снимал ее экс-супруг Константин Богомолов.

Широкая публика первую серию заключительного сезона сериала уже может посмотреть на видеосервисе Start.


Дарья Мороз
Полина Аскери
Марина Зудина
Александра Ребенок
Сабина Ахмедова
Сергей Бурунов
Дина Немцова
Екатерина Одинцова
Евгения Милова
Ясмина Муратович
Андрей Бурковский
Дарья Мороз и Сергей Бурунов
Дарья Мороз и Сабина Ахмедова
Денис Катаев
Команда сериала "Содержанки"
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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