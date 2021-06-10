Дарья Мороз, Полина Аскери, Марина Зудина и другие на премьере третьего сезона сериала "Содержанки"

Вадим Карасев

Вчера в Москве состоялась премьера третьего сезона сериала "Содержанки". Ее гостями стали Дарья Мороз, Сабина Ахмедова, Марина Зудина, Сергей Бурунов, исполнившие в сериале главные роли, и другие звезды.

Третий сезон "Содержанок" станет заключительным. Как пообещали продюсеры, в нем они наконец раскроют все тайны, а зрители смогут найти ответы на интересующие их вопросы. Напомним, что в сериале рассказывается о светской Москве, где у богатых чиновников и бизнесменов есть молодые любовницы, которые больше всего на свете любят их деньги, дорогие подарки и роскошную жизнь. Впрочем, в шоу столько сюжетных линий и хитросплетений с убийствами и тайнами, что это лишь малая часть основного сценария.

Известно, что в новом сезоне появится несколько новых мужских персонажей, но основной актерский состав останется тем же.

Режиссером третьего сезона выступил отец Дарьи Мороз Юрий Мороз, а первый сезон снимал ее экс-супруг Константин Богомолов.

Широкая публика первую серию заключительного сезона сериала уже может посмотреть на видеосервисе Start.





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