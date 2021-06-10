Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Для школ Орловской области в 2021 году закупят оборудование более чем на 120 млн рублей

Для школ Орловской области в 2021 году закупят оборудование более чем на 120 млн рублей

Для школ Орловской области в 2021 году закупят оборудование более чем на 120 млн рублей

Для школ Орловской области в 2021 году около 121,6 млн рублей выделено из федерального бюджета на закупку оборудования, сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

Комплекс мер по приобретению оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для обновления материально-технической базы школ, техникумов и колледжей реализуется в Орловской области в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование».

В перечень образовательных организаций, принимающих участие в реализации мероприятий по внедрению цифровой образовательной среды, вошли 62 школы и два техникума. Они будут обеспечены вычислительной техникой и презентационным оборудованием, а именно ноутбуками и многофункциональными устройствами с определенными техническими характеристиками, соответствующими тем условиям, которыми должна обладать современная школа. 

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

Неприлично! Чонгук не стал показывать «плохой» чат в телефоне
Неприлично! Чонгук не стал показывать «плохой» чат в телефоне
Big Hit рассказали про камбэк BTS
Big Hit рассказали про камбэк BTS
Завершился региональный этап первого Всероссийского конкурса «Мастер года»
Завершился региональный этап первого Всероссийского конкурса «Мастер
Для школ Орловской области в 2021 году закупят оборудование более чем на 120 млн рублей
Для школ Орловской области в 2021 году закупят оборудование более чем
РАО и СГСПУ заключили соглашение о научном сотрудничестве
РАО и СГСПУ заключили соглашение о научном сотрудничестве
Юрист разъяснил, почему структуры Навального» следует признать экстремистскими организациями
Юрист разъяснил, почему структуры Навального» следует признать
Новолуние 10 июня 2021 года: ключ к успеху для каждого Знака Зодиака
Новолуние 10 июня 2021 года: ключ к успеху для каждого Знака Зодиака
Учащиеся Санкт-Петербургского губернаторского физико-математического лицея № 30 завоевали награды в Румынии
Учащиеся Санкт-Петербургского губернаторского физико-математического
Космический зонд NASA прислал первое за 20 лет фото одного из спутников Юпитера - Ганимеда
Космический зонд NASA прислал первое за 20 лет фото одного из
В Прикамье в новом учебном году откроют пять профильных медицинских классов
В Прикамье в новом учебном году откроют пять профильных медицинских
В Кировском лицее естественных наук откроется школьный «Кванториум»
В Кировском лицее естественных наук откроется школьный «Кванториум»
Педагогическое образование и портрет современного преподавателя обсудили на форуме в РГПУ имени А.И. Герцена
Педагогическое образование и портрет современного преподавателя

Топ на сегодня

Инсайдер: Меган Маркл тайно звонила Кейт Миддлтон в попытке наладить отношения с королевской семьей
Инсайдер: Меган Маркл тайно звонила Кейт Миддлтон в попытке наладить
Цифровое портфолио упростит процесс поступления в вузы и поможет с выбором дальнейшей образовательной траектории
Цифровое портфолио упростит процесс поступления в вузы и поможет с
В Иркутской области 53 педагога признаны победителями по программе «Земский учитель»
В Иркутской области 53 педагога признаны победителями по программе
В правительстве одобрили запрет на выгул животных детьми
В правительстве одобрили запрет на выгул животных детьми
Шампунь без сульфатов – чистые и ухоженные волосы
Шампунь без сульфатов – чистые и ухоженные волосы

Еще по теме

В Кировской области 102 образовательные организации получили современную компьютерную технику
Свыше 100 школ в Мурманской области обновят материально-техническую базу к 1 сентября 2020 года
В 63 образовательных организациях Северной Осетии обновляется компьютерная техника
Школы и колледжи Свердловской области получили современные компьютеры