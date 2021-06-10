Для школ Орловской области в 2021 году закупят оборудование более чем на 120 млн рублей

Влада Некрасова

Для школ Орловской области в 2021 году около 121,6 млн рублей выделено из федерального бюджета на закупку оборудования, сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

Комплекс мер по приобретению оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для обновления материально-технической базы школ, техникумов и колледжей реализуется в Орловской области в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование».

В перечень образовательных организаций, принимающих участие в реализации мероприятий по внедрению цифровой образовательной среды, вошли 62 школы и два техникума. Они будут обеспечены вычислительной техникой и презентационным оборудованием, а именно ноутбуками и многофункциональными устройствами с определенными техническими характеристиками, соответствующими тем условиям, которыми должна обладать современная школа.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.