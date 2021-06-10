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Дочь Заворотнюк откровенно о том, что происходит в их семье: «Болезнь мамы перевернула меня вверх дном»

Дочь Заворотнюк откровенно о том, что происходит в их семье: «Болезнь мамы перевернула меня вверх дном»

О том, что именно происходит в доме знаменитой актрисы Анастасии Заворотнюк сейчас, публике остается лишь догадываться, но иногда её наследница Анна публикует в Instagram посты, связанные с болезнью матери и рассказывает своим подписчикам о том, как ей удается справляться с навалившимися бедами, продолжать жить, активно ввести страницу и оставаться публичной личностью после всей грязи, которую на семью выливают некоторые представители СМИ и пользователи сети.

Девушка признается, что после того, как она узнала о диагнозе любимой мамы, её жизнь кардинально изменилась. Это касается больше морального состояния и эмоционального плана. Наследница звезды по сей день пользуется услугами психологов, чтобы справиться с той болью и пустотой, которые, кажется, отныне навечно поселились в её душе. «Она [боль] становится то меньше, то заполоняет все тело. Я занимаюсь с психологом и пытаюсь справиться с этим ударом судьбы как могу«, — откровенничает Анна.

Отметим, по словам знакомой семьи, стала известна еще пара фактов из жизни Анастасии. «Они живут очень замкнуто. Настя все время в своем загородном доме. Инстаграм «Поддержка Заворотнюк» ведет ее дочь Аня, а личную страничку Настя ведет сама«, — цитирует женщину «РИА Новости».

Сообщение Дочь Заворотнюк откровенно о том, что происходит в их семье: «Болезнь мамы перевернула меня вверх дном» появились сначала на POPCAKE.

# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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