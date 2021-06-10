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Джин заявил, что хочет встречаться с Чимином: «С ним жизнь может заиграть другими красками»

Можно ли воспринимать это как официальное признание в любви?

BTS любят пощекотать нервишки, не так ли?! Все прекрасно знают, что ни один из айдолов ни разу в жизни не делал официальных заявлений о любви к своим друзьям-музыкантам в аспекте романтики и интимных отношений. Безусловно, парни обожают друг друга, но говорят о том, что это дружба между братьями. Несмотря на это АРМИ любят выискивать намеки на нечто большее между членами коллектива и считают, что одним из явных проявлений настоящих чувств является отношение Джина (Jin) к Чимину (Jimin).

Однажды Джин сделал заявление, вызвавшее двоякую реакцию его поклонников. Он ляпнул, что очень хотел бы встречаться с Джином… если был бы девушкой, ведь сам по себе Джин достаточно скромен и застенчив, а это значит, что ему нужен партнер, способный расшевелить его и сделать более социальным. Не исключено, что слова селеба — лишь невинная шутка, но разве он стал бы говорить такое на миллионную аудиторию без причины, прекрасно понимая, что любители фанфиков расценят реплику именно в таком контексте?

«А я бы хотела, чтобы они уже открылись миру, понятно же, что между ними есть что-то… и ви и чонгук, и джин и чимин… Джину правда нужен кто-то заводной, с Чимми у него жизнь может заиграть другими красками», — делится мыслями АРМИ.

Сообщение Джин заявил, что хочет встречаться с Чимином: «С ним жизнь может заиграть другими красками» появились сначала на POPCAKE.

# Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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