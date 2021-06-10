Егор Крид подтвердил расставание с Валей Карнавал: «Много боли было пережито»

Анастасия Иванова

Об отношениях Егора Крида и Вали Карнавал стало известно в начале этого года. Пара вместе отдыхали в Дубае, отмечали Новый Год, и рэпер даже посвятил тиктокерше трек. Однако в последнее время Крид и Валя не появляются вместе. Несмотря на то, что артисты не делали официальных заявлений, в Сети решили, что парочка рассталась.

Как бы не хотели поклонники верить, что у Егора и Карнавал все хорошо, факты говорят об обратном. Артистов больше не видно вместе, пропали их совместные тиктоки, а Валя то и дело появляется в эфире в зареванном виде. И на днях Егор Крид наконец заявил, что его сердце свободно. На минувшей премии «Муз-ТВ» Егор появился в гордом одиночестве. Журналистам он заявил, что хотел бы пройтись по красной дорожке со своей любимой, однако недавно он с ней расстался.

«К сожалению, совсем недавно закончились мои отношения. Так что, если вы будете делать «музыкальный холостяк», то я готов принять в нем участие», – с улыбкой заявил Крид.

После этого признания Валя Карнавал опубликовала грустную публикацию в stories: «Как много боли было пережито, как много слез было пролито. Я помню все твои ромашки».

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