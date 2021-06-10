Глава Минздрава объяснил рост заболеваемости коронавирусом

Алексей Вольцев

15:04 Автор: Иван Рощепий

Источник: ТАСС

Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в России связан в первую очередь с несоблюдением населением мер предосторожности. Об этом заявил журналистам глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

За последние сутки в России зафиксировали 11 699 случаев заражения COVID-19. Это максимальный показатель с 24 февраля. Непрерывное увеличение числа инфицированных в стране наблюдается с начала лета. При этом в Роспотребнадзоре заявляют, что страна сейчас не находится на пороге нового подъёма.

«В первую очередь население должно помнить о том, что защита является коллективной и формирование именно коллективного иммунитета является основополагающим для блокирования распространения. Это первое. Второе — это соблюдение масочного режима и дистанцирования, ограничительных мероприятий всех, до набора именно коллективного иммунитета. Это принципиально важная позиция», — сказал Мишустин, отвечая на вопрос о причинах подъёма заболеваемости. Его цитирует ТАСС.

Учёный назвал неопределённой ситуацию с коронавирусом в России

Министр также отметил, что каждый должен заботиться о безопасности своей и своих близких. Поэтому, по его словам, сейчас лучшее время, чтобы провакцинироваться.

«Сейчас период отпусков, период повышенной активности. Люди должны сделать это заранее, заблаговременно. Готовитесь к отпуску, хотите провести его спокойно, хотите после отпуска отдохнувшим и здоровым вернуться домой — провакцинируйтесь. Подготовьтесь, потом будет осень, осенью придут осенние инфекции, нужно подготовиться, сделать вакцину от гриппа», — заключил он.

Ранее вирусолог Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил «360», что повышение числа случаев заражения коронавирусом за сутки на тысячу ещё не волна, но тем не менее ситуация с инфекцией в России становится всё неопределённее.