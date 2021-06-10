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«Я к тебе давно подкатываю»: Ида Галич рассказала Сергею Лазареву о своих чувствах

Ида Галич официально развелась совсем недавно, но она уже засматривается на других мужчин, в том числе и звездных. Например, во время скандальной премии Муз-Тв Ида Галич занималась построением своей личной жизни, а именно – подкатывала к Сергею Лазареву.

Ида заявила Лазареву, что он – лучший мужчина в ее жизни. После она в шутку предложила создать свой ТикТок-хаус, но без тиктокеров, ведь «она с прицепом, и он с прицепом». Лазарев сразу понял, что речь вовсе не о дружбе с Идой и пожаловался, что Галич к нему подкатывает. «Не первый год уже», – заявила Ида.

Стоит отметить, что Ида болезненно переживает свой развод. Она даже говорит о том, что больше никогда не выйдет замуж. Непонятно, что произошло у Галич и Алана Басиева, ведь за несколько месяцев до расставания они вдвоем болели дома и наслаждались временем друг с другом.

Поклонники предполагали, что развод состоялся из-за разного финансового положения супругов – якобы Алан зарабатывает меньше Иды, однако Галич это опровергала. Сам Алан вообще не комментирует свой развод со звездой и продолжает снимать смешные ролики в раскрученный Идой Instagram.

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По материалам: popcake.tv

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