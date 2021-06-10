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Эмили Ратажковски опять критикуют в сети. На этот раз — за употребление алкоголя при кормлении грудью

Эмили Ратажковски опять критикуют в сети. На этот раз — за употребление алкоголя при кормлении грудью

В последнее время 30-летняя Эмили Ратажковски никак не может найти общий язык с пользователями сети. Что ни новое фото в ее инстаграме, то повод для очередной волны критики со стороны фолловеров.

Сейчас модель отдыхает со своей семьей, мужем Себастьяном Бир-Макклардом и трехмесячным сыном Сильвестром Аполлоном, в теплых краях — на курорт Эмили отправилась, чтобы отметить юбилей. Отпускные снимки в инстаграме звезды появляются ежедневно, вот только встречают их подписчики Ратажковски крайне негативно. Последней каплей для них стали фотографии Эмили, на которых она запечатлена с бокалом напитка, похожего на шампанское, и во время кормления сына грудью.


Эмили Ратажковски с сыном Сильвестром

Звезду принялись обвинять в том, что она употребляет алкоголь, несмотря на то что кормит малыша грудью. При этом, надо отметить, модель не говорила, что у нее в бокале алкогольный напиток, ведь шампанское вполне может быть и безалкогольным.

То ребенка не научилась правильно держать, то пьет... Разве она не кормит сына грудью? Почему она пьет? Сколько бы снимков ты ни постила, никто не забудет, какой ты "родитель",

— пишут ей в комментариях.



Последний раз на Ратажковски ополчились за то, как она держала сына на фотографии. Звезде до сих пор припоминают это в комментариях и дают ей советы, как правильно нужно обращаться с ребенком.

Эмили пока, впрочем, упорно держит оборону и не ведется на провокации, проявляя завидное терпение в этой интернет-схватке.



# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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