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Юрист разъяснил, почему структуры Навального» следует признать экстремистскими организациями

Юрист разъяснил, почему структуры Навального» следует признать экстремистскими организациями

Блогер Алексей Навальный и его соратники придерживаются экстремистских взглядов. Это дает суду полное право признать структуры, связанные с Навальным, экстремистскими организациями, считает юрист Илья Ремесло.

"Юридическое определение того, что считается зкстремизмом, содержится в статье 1 Федерального закона № 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности". Чтобы оценить, являются ли структуры Навального экстремистскими, следует оценить высказывания руководителей движения Навального и их фактические действия", - пишет он в своём Telegram-канале.

Эксперт напомнил, как Навальный лично призывал к свержению власти насильственным путем, не стеснялись в выражениях и его соратники. Также он напомнил об участии Навального в националистических маршах и сторонниках, загружавших фото нацистских преступников на сайт акции "Бессмертный полк". 

"От слов не отставали и дела. Навальный был одним из организаторов маршей, где использовалась нацистская символика и участвовали нацисты. На незаконных митингах, которые организовали структуры Навального, происходили нападения на правоохранителей. Сторонники Навального постоянно участвовали в оправдании нацизма, отправляя на сайт "Бессмертного полка" фотографии нацистов", - отметил Ремесло.

С учетом этих и иных многочисленных фактов, требование о признании структур Навального экстремистскими является вполне справедливым, заключает юрист. 

* - организации, признанные в РФ иностранными агентами. В настоящее момент суд рассматривает требование прокуратуры признать организации экстремистскими.

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По материалам: uposters.ru

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