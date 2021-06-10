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Кабмин утвердил план подготовки к отопительному сезону

Кабмин утвердил план подготовки к отопительному сезону
Кабинет Министров утвердил план подготовки к отопительному сезону 2021-2022 годов.

Об этом сообщает Правительственный портал.

"Кабинет Министров во время очередного заседания, 9 июня, утвердил план подготовки к отопительному сезону 2021-2022 годов. Как отметил Премьер-министр Денис Шмыгаль, в документе определены все детали и ответственные за этот процесс", - говорится в сообщении.

В плане определено, что Министерство энергетики и Министерство развития громад и территорий должны до начала отопительного сезона принять все необходимые меры, чтобы урегулировать вопрос задолженности производителей тепловой энергии.
Как сообщалось, ранее Кабинет Министров создал межведомственную рабочую группу для координации подготовки к отопительному сезону 2021-2022 годов.

НАК "Нафтогаз Украины" подготовил трехлетний договор на поставку газа для производителей тепловой энергии. Договор предусматривает, что с июня 2021 года в течение 13 месяцев долгосрочная рыночная цена составит 7,42 грн за один кубометр (с НДС, но без учета тарифа оператора газотранспортной системы). В последующих периодах, в частности с 1 июля 2022-го и с 1 июля 2023 года, ценовые предложения для теплокоммунэнерго будут проиндексированы.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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