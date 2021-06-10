Кабмин утвердил план подготовки к отопительному сезону

Анастасия Иванова

Кабинет Министров утвердил план подготовки к отопительному сезону 2021-2022 годов.Об этом сообщает Правительственный портал."Кабинет Министров во время очередного заседания, 9 июня, утвердил план подготовки к отопительному сезону 2021-2022 годов. Как отметил Премьер-министр Денис Шмыгаль, в документе определены все детали и ответственные за этот процесс", - говорится в сообщении.В плане определено, что Министерство энергетики и Министерство развития громад и территорий должны до начала отопительного сезона принять все необходимые меры, чтобы урегулировать вопрос задолженности производителей тепловой энергии.Как сообщалось, ранее Кабинет Министров создал межведомственную рабочую группу для координации подготовки к отопительному сезону 2021-2022 годов.НАК "Нафтогаз Украины" подготовил трехлетний договор на поставку газа для производителей тепловой энергии. Договор предусматривает, что с июня 2021 года в течение 13 месяцев долгосрочная рыночная цена составит 7,42 грн за один кубометр (с НДС, но без учета тарифа оператора газотранспортной системы). В последующих периодах, в частности с 1 июля 2022-го и с 1 июля 2023 года, ценовые предложения для теплокоммунэнерго будут проиндексированы.