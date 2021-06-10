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Как снять обиду при помощи горного хрусталя

Как снять обиду при помощи горного хрусталя

Каждый из нас хотя бы раз в своей жизни испытывал мощное чувство обиды. Оно бывает разрушительным и очень опасным, поэтому от него стоит избавляться как можно скорее. В этом вам поможет горный хрусталь.


Существует много различных камней-талисманов, которые помогают достигать целей, становиться лучше. В этом списке особое место занимает горный хрусталь — минерал, которому с глубокой древности приписывали различные магические свойства.

Пассивный метод снятия обиды при помощи горного хрусталя

Просто носите горный хрусталь с собой. Можно носить украшения из этого минерала. Самой большой силой обладать будут те, что носятся на груди. Это могут быть подвески на серебряной или платиновой цепочке. Если в вашем сознании засело множество обид и негатива, данный минерал все это удалит. Конечно, потребуется время, но результат будет ощутимым. Дело в том, что горный хрусталь очищает духовные чакры: Аджну и Сахасрару. Это помогает человеку медленно избавляться от ментального мусора.

Можно носить горный хрусталь в кармане или в сумке. Главное в таком случае — почаще трогать его руками. Его созидательная энергия также будет улучшать энергетические токи и ускорять энергообмен между вашей аурой и окружающим миром.

Полезно класть камень рядом с собой, когда вы спите. Его созидательная энергия будет делать свое дело. Обиды будут уходить быстрее, если дома будет один камень, а по делам и на работу вы будете брать другой. Пока работает один, второй «отдыхает». Со временем обиды уйдут.


Обряды с горным хрусталем на снятие обиды

Первый обряд. Вымойте камень и положите его на ночь в стакан с чистой и прохладной водой. За то время, пока вы спите, вода зарядится энергией горного хрусталя. Утром выпейте часть заряженной воды, а другой частью умойтесь. После этого произнесите: «Силой природы заклинаю: исчезни, обида, исчезни, зло. Оставь меня в покое, все плохое. Аминь». Сильнее всего камень горного хрусталя таким образом заряжает воду в период Полнолуния.

Второй обряд. Этот обряд является разновидностью медитации. Займите удобное для вас положение. Добейтесь максимальной тишины и уединения. Глубоко вдохните, а затем медленно выдохните. Повторите глубокий вдох и выдох несколько раз, чтобы успокоить нервную систему. Возьмите в руки горный хрусталь, немного потрите его. Держа его в руках, закройте глаза и представьте себе, как все плохое из вашего сознания и ауры перетекает в камень. Если вы все делаете правильно, в скором времени вы почувствуете тепло в ладонях. Представьте себе, как камень тяжелеет от всех ваших обид, накопленных за долгий промежуток времени.

После того, как вы завершите этот обряд-медитацию, положите камень на подоконник, чтобы в течение пары-тройки часов он выпустил накопленный негатив в окружающую среду. После этого он будет готов к новому сеансу очищения.

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По материалам: dailyhoro.ru

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