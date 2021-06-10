Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Кольцеобразное солнечное затмение 10 июня 2021 года: особенности и опасности

Кольцеобразное солнечное затмение 10 июня 2021 года: особенности и опасности

10 июня — непростой день. Нас ожидает множество опасностей и проблем, которые появятся из-за солнечного затмения. Астрологи рассказали об особенностях и основных опасностях предстоящего дня.


10 июня имеет все шансы стать самым опасным днем июня и всего лета в целом. Солнечное затмение будет кольцеобразным, что добавит ему непредсказуемости, так что астрологи советуют смотреть в оба и не рисковать в этот непростой день.

Особенности солнечного затмения 10 июня

Кольцеобразное затмение — это когда луна полностью входит в диск Солнца, но не закрывает собой свет нашего светила. Это происходит в те моменты, когда Луна недостаточно близко расположена к Земле.

С астрологической точки зрения кольцеобразное затмение является опасным из-за того, что невозможно точно предсказать, что будет происходить в этот день. Все плохое может оказаться началом чего-нибудь позитивного и, наоборот, все хорошее в одной сфере может обернуться крахом в другой. Ключевое слово тут — «может». Мы не знаем, как именно поступит Луна.

Затмение произойдет под влиянием стихии Воздуха, представленной Близнецами. Оба светила будут в этом Знаке, поэтому основные трудности нас могут ожидать в таких сферах, как общение, обучение, любовь.


Главные опасности 10 июня и методы их нейтрализации

Первая и самая большая опасность — расцвет обмана и сплетен. Остерегайтесь людей, которые часто лгут или которым вы по какой-то причине не доверяете. В такие дни, как этот, многие из них проявят себя с негативной стороны.

Не обращайте внимание на то, что говорят о вас враги. Даже если они добьются своего, в скором времени их настигнет возмездие со стороны кармы и судьбы. Все плохие поступки, совершенные в этот день, не останутся безнаказанными. Именно поэтому всем людям следует сегодня поступать по совести.

Старайтесь совершать больше добрых поступков. Порой будет казаться, что в них нет никакого смысла, но это не значит, что нужно останавливаться. Чем больше позитива вы принесете окружающим людям, тем выше будет вероятность того, что эта неделя завершится для вас триумфом.

В этот день не стоит тратить деньги. Купленные товары не обязательно будут плохого качества, но вот продавцы могут вас обмануть. Мелочность и жадность будут управлять людьми во время затмения. Многим захочется нажиться на невнимательных покупателях.

Астрологи настоятельно рекомендуют как можно реже общаться с неприятными людьми. Завистники и недоброжелатели могут вас сглазить. Для этого не нужно проводить никаких ритуалов — в период затмения нужно просто пожелать кому-то неудач. Не нужно таить злобу и упиваться раздражением в адрес окружающих. Если вы кого-то сглазите, его беды вернутся к вам в будущем. Когда именно это произойдет, не известно, но это может случиться в самый неподходящий момент.


Постарайтесь отложить любые новые дела и включить на полную мощность свой рационализм. В дни солнечных затмений начинания не обретают должного результата. Высока вероятность разочароваться в том, что на самом деле является вашим призванием. Вместо этого лучше заняться привычными делами, осторожно продвигаясь вперед.

10 июня вы можете стать свидетелями какой-то странной и весьма неприятной ситуации. Астрологи рекомендуют не встревать в чужие разборки и проблемы. Этим вы сделаете только хуже.

# Новости на сегодня
По материалам: dailyhoro.ru

Последние новости

Инсайдер рассказал, как мама Меган Маркл помогает ей и принцу Гарри после рождения их дочери: "Гарри просто обожает ее!"
Инсайдер рассказал, как мама Меган Маркл помогает ей и принцу Гарри
Кольцеобразное солнечное затмение 10 июня 2021 года: особенности и опасности
Кольцеобразное солнечное затмение 10 июня 2021 года: особенности
Все депутаты "Единой России" до 10 июля представят отчеты о своей работе избирателям
Все депутаты "Единой России" до 10 июля представят отчеты о своей
Вознесение 10 июня 2020 года: как правильно отмечать церковный праздник
Вознесение 10 июня 2020 года: как правильно отмечать церковный
Виноделие Испании: сорта, классификация
Виноделие Испании: сорта, классификация
В «Артеке» стартовала седьмая смена
В «Артеке» стартовала седьмая смена
В четырёх школах Пермского края в рамках нацпроекта «Образование» обновятся спортивные залы
В четырёх школах Пермского края в рамках нацпроекта «Образование»
С началом летних каникул стартовала традиционная акция «Безопасность детства»
С началом летних каникул стартовала традиционная акция «Безопасность
Серый кит добрался до Намибии от берегов Сахалина
Серый кит добрался до Намибии от берегов Сахалина
Отказ от изучения математики негативно влияет на развитие мозга
Отказ от изучения математики негативно влияет на развитие мозга
В ОмГПУ для школьников провели тематическую площадку «Университет будущего учителя»
В ОмГПУ для школьников провели тематическую площадку «Университет
В Архангельской области в рамках акции «Сад памяти – 2021» высажено более 300 тысяч деревьев
В Архангельской области в рамках акции «Сад памяти – 2021» высажено

Топ на сегодня

Юрист разъяснил, почему структуры Навального» следует признать экстремистскими организациями
Юрист разъяснил, почему структуры Навального» следует признать
Учащиеся Санкт-Петербургского губернаторского физико-математического лицея № 30 завоевали награды в Румынии
Учащиеся Санкт-Петербургского губернаторского физико-математического
Приняли вместе душ: Джин рассказал интимную историю о них с Ви
Приняли вместе душ: Джин рассказал интимную историю о них с Ви
Неприлично! Чонгук не стал показывать «плохой» чат в телефоне
Неприлично! Чонгук не стал показывать «плохой» чат в телефоне
Сборные грузы – выгодная международная доставка
Сборные грузы – выгодная международная доставка

Еще по теме

Последние солнечное затмение 2019 года.
15 февраля 2018 года будет солнечное затмение: чего опасаться и к чему готовиться в этот день, кому следует остерегаться февральского затмения в первую очередь
Где 2 июля можно увидеть полное солнечное затмение?
Солнечное затмение 15 февраля 2018 года: советы и прогнозы астрологов на этот день для каждого знака Зодиака