Кольцеобразное солнечное затмение 10 июня 2021 года: особенности и опасности

Вадим Карасев

10 июня — непростой день. Нас ожидает множество опасностей и проблем, которые появятся из-за солнечного затмения. Астрологи рассказали об особенностях и основных опасностях предстоящего дня.

10 июня имеет все шансы стать самым опасным днем июня и всего лета в целом. Солнечное затмение будет кольцеобразным, что добавит ему непредсказуемости, так что астрологи советуют смотреть в оба и не рисковать в этот непростой день.

Особенности солнечного затмения 10 июня

Кольцеобразное затмение — это когда луна полностью входит в диск Солнца, но не закрывает собой свет нашего светила. Это происходит в те моменты, когда Луна недостаточно близко расположена к Земле.

С астрологической точки зрения кольцеобразное затмение является опасным из-за того, что невозможно точно предсказать, что будет происходить в этот день. Все плохое может оказаться началом чего-нибудь позитивного и, наоборот, все хорошее в одной сфере может обернуться крахом в другой. Ключевое слово тут — «может». Мы не знаем, как именно поступит Луна.

Затмение произойдет под влиянием стихии Воздуха, представленной Близнецами. Оба светила будут в этом Знаке, поэтому основные трудности нас могут ожидать в таких сферах, как общение, обучение, любовь.

Главные опасности 10 июня и методы их нейтрализации

Первая и самая большая опасность — расцвет обмана и сплетен. Остерегайтесь людей, которые часто лгут или которым вы по какой-то причине не доверяете. В такие дни, как этот, многие из них проявят себя с негативной стороны.

Не обращайте внимание на то, что говорят о вас враги. Даже если они добьются своего, в скором времени их настигнет возмездие со стороны кармы и судьбы. Все плохие поступки, совершенные в этот день, не останутся безнаказанными. Именно поэтому всем людям следует сегодня поступать по совести.

Старайтесь совершать больше добрых поступков. Порой будет казаться, что в них нет никакого смысла, но это не значит, что нужно останавливаться. Чем больше позитива вы принесете окружающим людям, тем выше будет вероятность того, что эта неделя завершится для вас триумфом.

В этот день не стоит тратить деньги. Купленные товары не обязательно будут плохого качества, но вот продавцы могут вас обмануть. Мелочность и жадность будут управлять людьми во время затмения. Многим захочется нажиться на невнимательных покупателях.

Астрологи настоятельно рекомендуют как можно реже общаться с неприятными людьми. Завистники и недоброжелатели могут вас сглазить. Для этого не нужно проводить никаких ритуалов — в период затмения нужно просто пожелать кому-то неудач. Не нужно таить злобу и упиваться раздражением в адрес окружающих. Если вы кого-то сглазите, его беды вернутся к вам в будущем. Когда именно это произойдет, не известно, но это может случиться в самый неподходящий момент.

Постарайтесь отложить любые новые дела и включить на полную мощность свой рационализм. В дни солнечных затмений начинания не обретают должного результата. Высока вероятность разочароваться в том, что на самом деле является вашим призванием. Вместо этого лучше заняться привычными делами, осторожно продвигаясь вперед.

10 июня вы можете стать свидетелями какой-то странной и весьма неприятной ситуации. Астрологи рекомендуют не встревать в чужие разборки и проблемы. Этим вы сделаете только хуже.