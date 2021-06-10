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Лев Лещенко разнес премию «Муз-ТВ»: «Кунсткамера с недоразвитыми эмбрионами и соревнование голых задниц»

Грандиозное музыкальное событие отгремело уже пять дней назад, но звезды не прекращают гневно и смело высказываться о том хаосе, который произошел в рамках премии «Муз-ТВ». Одной из первых начала скандал Диана Арбенина, к ней также подключились Арман Давлетьяров, Иосиф Пригожин и многие другие, а вишенкой на торте всего вышеперечисленного стал громкий конфликт Филиппа Киркорова, Давы, Светланы Лободы её продюсера Нателлы Крапивиной, которая оскорбила короля эстрады и его друга Манукяна высказывание о том, что «таких на Кавказе расчленили бы на шашлыки».

По «совершенно случайному» стечению обстоятельств, Нателла объявила об уходе из шоу-бизнеса и прекращении сотрудничества с Лободой сразу же после пламенной речи разбушевавшегося Киркорова. Высказаться и поупражняться в красноречии решил и Лев Лещенко. Разумеется, его речь была не столь длинной и яркой, как агрессивны спич Киркорова из Дубая, однако, парочку колких фраз он все же вставил. Например, назвал премию «кунсткамерой, где собраны недоразвитые эмбрионы» и отметил, что вместо почетного награждения увидел лишь «соревнование голых задниц».

«На первый план вышла такая, я не могу сказать, что это профессия, – это какой-то образ, медиалицо. Это, знаете, ширпотреб, или, как говорит моя супруга, скоропортящиеся продукты», — сообщил о своем мнении артист.

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# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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