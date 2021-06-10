Моргенштерн и Дилара скоро станут родителями

Алексей Вольцев

Несмотря на то, что скандально известный рэпер Моргенштерн не создает впечатление ответственного родителя, артист заявил, что очень хочет детей.

На минувшей премии «Муз-ТВ» популярный эпатажный исполнитель рассказывать о том, как видит свою семейную жизнь. По словам Моргенштерна, он уже остепенился и хочет скорее создать семью вместе со своей возлюбленной Диларой.

«Я очень хочу детей. Около десяти. Хочу много детей и прям сейчас, чтобы через 20 лет сделать с ними лейбл «Квадрат Records» и порвать всю музыкальную индустрию», – рассказал рэпер.

Кроме того, артист назвал Дилару своей женой. Подписчики гадают, неужели Моргенштерн и Дилара успели пожениться. В комментариях пользователи сети выразили свое восхищение артистом. Многие отметили, что несмотря на скандальный характер, Алишер невероятно добрый и искренний человек.

«Одна из немногих пар без хайпа», «Они такие милые и искренние», «Какой же он хороший все-таки», «У Моргенштерна образ не очень, но в душе он прекрасный человек!» – пишут поклонники, отмечая, что он будет замечательным отцом.

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