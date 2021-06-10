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Наконец-то! Как суд разделил имущество между Евгением Петросяном и Еленой Степаненко?

Бывшие супруги Евгений Петросян и Елена Степаненко три года не могли разделить свое имущество. За 30 лет брака бывшие муж и жена нажили много совместного имущества – от недвижимости до предметов искусства.

Сегодня суд наконец-то вынес решение по разделу имущества. Судья зачитывал список на протяжении нескольких часов – так много делили Степаненко и Петросян. В ходе разбирательства Степаненко все-таки согласилась делить имущество 50 на 50, а не так, что большая часть отходила именно ей. Однако и сегодня возникли разногласия. Степаненко просила, чтобы картина «Старый дуб» досталась мужчине, но не удалось – картина теперь ее.

Кстати, за судебное разбирательство выступала именно Степаненко, ведь Петросян изначально хотел решить все разногласия с бывшей женой мирно и даже дарил ей квартиру, но Степаненко оказалось этого мало.

Хотя Елену тоже можно понять, ведь именно она осталась «у разбитого корыта», потому что Петросян нашел себе молодую супругу и даже завел с ней сына Вагана. Так или иначе, больше всех довольна решением суда именно Татьяна Брухунова, которая ничего не потеряла, а только приобрела.

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По материалам: popcake.tv

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