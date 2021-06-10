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Неприлично! Чонгук не стал показывать «плохой» чат в телефоне

Мингю (Mingyu) из Seventeen, Ча Ыну (Cha Eunwoo) из ASTRO, Югём (Yugyeom) из GOT7 и Чонгук (Jungkook) из BTS объединены не только дружбой и музыкой. Все четверо парней из разных к-поп групп родились в 1997 году и известны как «друзья из 97-лайн». 

Айдолы часто встречаются, общаются и переписываются в мессенджерах. У них даже есть специальный секретный чат, где состоят эти четверо парней. Однако его называние до сих пор для АРМИ остается загадкой. В закулисном видео для Mcountdown, Чонгук написал сообщение в групповой чат своим коллегам. Позже он намекнул, что название у чата неподобающее, и это до сих пор остается тайной.

«У нас есть групповой чат с айдолами, которые родились в 1997. Название чата…довольно…плохое», – заявил айдол.

Кроме того, любопытный оператор попросил Чонгука рассказать, что они делают, когда встречаются. В ответ участник BTS в шутку повторил заданный ему вопрос и предложил угадать. Настоящий интриган! А нам остается лишь гадать и довольствуется снимками, которые парни выкладывают в Сеть.

Сообщение Неприлично! Чонгук не стал показывать «плохой» чат в телефоне появились сначала на POPCAKE.

# Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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