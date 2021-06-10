Новолуние 10 июня 2021 года: ключ к успеху для каждого Знака Зодиака

Вадим Карасев

Новолуние, которое случится 10 июня, будет далеко не самым простым. Астрологи рассказали, почему этот день можно считать опасным и каков будет ключ к успеху для каждого Знака Зодиака.

Обновление лунного диска произойдет в Знаке Близнецов. Это двойственный Знак, а значит, мир будет не совсем таким, каким мы привыкли его видеть. У всего хорошего могут обнаружиться неприятные подводные камни, а у всего плохого — приятные стороны, незаметные с первого взгляда. Луна вскроет все наши слабости и попробует вернуть некоторые вредные привычки, отравляющие жизнь.

Овен

У Овнов может выдаться тяжелый день на работе и в делах. Ключом к успеху для них будет правильное распределение сил и энергии. Не стоит тратить все свое время на что-то одно. Нужно уделить внимание как рабочим делам, так и семейным проблемам. Родственники и вторая половинка будут крайне признательны.

Телец

Тельцам стоит больше времени тратить на обдумывание важных вопросов. В период такого опасного Новолуния можно принять решение, последствия которого еще долго будут отравлять жизнь. Самое главное — не слушать интуицию 10 июня, потому что она полностью утратит силу и станет бесполезной.

Близнецы

У Близнецов начинается время дилемм. В это Новолуние Вселенная заставит их сделать важный выбор, причем максимально быстро и неожиданно. Астрологи настоятельно рекомендуют представителям данного Знака обдумывать каждый свой шаг. Один опрометчивый поступок может лишить их удачи.

Рак

У Раков 10 июня могут появиться трудности из-за невозможности сделать выбор между работой и семьей. Одиноким людям этого Знака ничего не угрожает, а вот для остальных ключом к решению всех проблем станет умение прислушиваться к просьбам родственников и второй половинки.

Лев

Согласно прогнозам, Львам в этот день не стоит отправляться в дальнюю дорогу. Это может крайне негативно сказаться на удаче. В пути могут появиться непредвиденные сложности. Также в это Новолуние нельзя поддаваться искушениям. Могут вернуться старые вредные привычки.

Дева

В это Новолуние Девам стоит урегулировать разногласия с близкими людьми и коллегами. Если не простить их и не попросить прощения за боль, которую пришлось им причинить, дальнейшее развитие отношений может пойти по неверному пути. Важно проявлять искренность и быть открытыми.

Весы

Весам эта новая Луна принесет много проблем и неурядиц. Ключ к успеху прост — не нужно гневить судьбу. Найти выход из любой сложной ситуации будет возможно. Для этого нужно обратиться за помощью к своему жизненному опыту. Необходимо браться за дела без спешки. Стоит лишь немного поторопиться — и Весы упустят нечто важное.

Скорпион

Скорпионы переживают подобные Новолуния без особого труда. Астрологи советуют инвестировать время в работу и домашние дела. Не стоит отклоняться от стандартного распорядка дня, потому что это может привести к неурядицам и срыву планов. Лучше заниматься привычными делами.

Стрелец

Умение Стрельцов читать людей и предугадывать их поступки и поведение на время Новолуния пропадет. Секрет успеха этого дня дли них заключается в том, чтобы действовать осторожнее. Самостоятельность — вот к чему стоит стремиться всем Стрельцам. В этот день людям доверять нельзя.

Козерог

Козерогам астрологи советуют 10 числа больше отдыхать и меньше работать. Луна заблокирует возможность быстрого восстановления сил. Придется более осторожно расходовать энергию и тщательнее планировать дела. В этот день полезно находиться дома, рядом с близкими.

Водолей

У Водолеев 10 июня возможны вынужденные траты. Стоит как можно осторожнее расходовать средства. Рассчитывать на скидки не стоит, а вот на обман со стороны продавцов наткнуться будет проще простого. Нужно считать деньги, не отходя от кассы. Также полезно будет проверять качество товаров на месте.

Рыбы

Рыбы могут стать свидетелями не очень приятной ситуации. Ключ к успеху — умение держать язык за зубами. Если кто-то сделает что-то плохое, лучше ничего не говорить этому человеку. Так можно лишь усугубить положение, нажив себе новых врагов. Стоит позволить окружающим самим решать свои проблемы.