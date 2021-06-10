Очень мило: как Ви отреагировал на первое признание в любви Джина?

Алексей Вольцев

Парни из группы BTS не скрывают своих чувств друг к другу – конечно, они столько лет вместе, что могут и в любви друг другу признаться, и рассказать о недостатках своих коллег. Но когда-то у них это все было в первый раз.

Вот, например, история о том, что как Джин (Jin) первый раз признался в любви своему другу (или чуть ближе, чем просто другу) Ви (V). Однажды Джин рассказывал о том, как коллектив хотел опубликовать в социальные сети фотографии еды. Тогда Ви спросил у парня, почему он постоянно говорит о еде. Джин в итоге ответил, что ему очень нравится еда. Ви решил пококетничать с другом и спросил, что ему еще нравится, кроме еды. Ответ не заставил себя долго ждать: «Мне еще нравится Ви», – заявил Джин.

Джин так распереживался, что закрыл рот после того, как произнес эти слова. Кажется, неловко стало всем, в том числе и другим ребятам, потому что RM все это услышал и попросил Джина остановиться. А, что? Ви и Джин могли бы быть неплохой парой!

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