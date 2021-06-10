Очередной трэш премии «Муз-ТВ»: «Всем пришедшим грозит опасная болезнь: кашель, глюки и глухота»

Алексей Вольцев

День назад стало известно о госпитализации рэпера T-Killah, у которого был обнаружен «ковид». Александр Тарасов рассказал о своем состоянии лично, опубликовав несколько историй и сделав публикацию с подробным описанием своего самочувствия. Он признался, что искренне надеялся на другой исход событий и не подозревал, что его может настигнуть «корона», однако, на КТ у мужчины обнаружили двусторонние поражения лёгких.

«Как оказалось это очень тяжелая болезнь, к 39.9 по ночам я уже привык)) глюки, пропали запахи, кашель, тяжело дышать вдвойне так как у меня астма, головная боль, кости и суставы ломит дико! В какой-то час оглох и перестал чувствовать ноги, *****[лицо] онемело….» — описал он ужасающую симптоматику у себя в профиле Instagram.

Артист уверен, что несмотря на все осложнения, его случай нельзя назвать самым плачевным и опасным. Он верит в лучшее и отмечает, что состояние даже позволяет ему общаться с публикой в Instagram, а это говорит о многом. Однако, общественность настроена не так позитивно. Подписчики звезды конечно же желают Тарасову побыстрее прийти в себя, но отмечают, что Саша был одним из гостей на премии «Муз-ТВ», которая состоялась совсем недавно, а это значит, что в день громкого мероприятия он мог уже быть носителем вируса и подвергать опасности других прибывших. «Теперь все в зоне риска и им тоже грозят кашель, глюки и глухота?» — делятся опасениями читатели новостей.

[media=https://www.instagram.com/p/CPVguwyp3O2/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading]

Сообщение Очередной трэш премии «Муз-ТВ»: «Всем пришедшим грозит опасная болезнь: кашель, глюки и глухота» появились сначала на POPCAKE.