Отказ от изучения математики негативно влияет на развитие мозга

Вадим Карасев

Новое исследование показало, что у старшеклассников, которые не изучают математику, наблюдался пониженный уровень важного нейромедиатора — гамма-аминомасляной кислоты — в ключевой для когнитивного развития области мозга.

Когда в шестнадцать лет британский школьник сдает экзамены (Common Entrance Examination), обязательное образование заканчивается, и он может далее пойти работать или же продолжить обучение в школе еще два года (A-levels), чтобы подготовиться к поступлению в университет. В течение этих двух лет он изучает только предметы, которые выбрал сам, поэтому у школьников есть возможность отказаться от математики, если она не связана с их будущей специальностью.

Ранее было обнаружено, что изучение математики связано с несколькими показателями качества жизни, включая общий прогресс в образовании, социально-экономический статус, занятость, психическое и физическое здоровье и финансовую стабильность. Даже при учете других факторов, таких как социально-экономический статус учеников, оказывается, что решение не изучать математику в качестве предмета A-level может привести к снижению финансового дохода на 11 % по сравнению с теми, кто включает математику в свой учебный план. Никакой другой предмет A-level не оказывает такого влияния на будущую заработную плату. «Математические навыки связаны с рядом преимуществ, включая занятость, социально-экономический статус, а также психическое и физическое здоровье, — говорит профессор Рой Коэн Кадош (Roi Cohen Kadosh) из Оксфордского университета. — Подростковый возраст — важный период в жизни, связанный с важными изменениями мозга и когнитивных функций. К сожалению, возможность прекратить изучение математики в этом возрасте, похоже, ведет к разрыву между подростками, которые прекращают свое математическое образование, и теми, кто его продолжает. Наше исследование обеспечивает новый уровень биологического понимания влияния образования на развивающийся мозг и взаимного влияния биологии и образования».

В исследовании приняли участие 133 учащихся из Великобритании в возрасте от 14 до 18 лет. Исследователи обнаружили, что у тех, кто не изучал математику, было меньшее количество ГАМК в средней лобной извилине — ключевой области мозга, участвующей во многих важных когнитивных функциях. Основываясь на количестве химического вещества, ученые смогли различить подростков, которые изучали или не изучали математику, независимо от их когнитивных способностей. Более того, по количеству ГАМК можно было успешно предсказать изменения в оценке математических достижений примерно через 19 месяцев. Примечательно, что авторы не обнаружили различий в химическом составе мозга до того, как подростки перестали изучать математику.

«Пока не известно, как можно предотвратить это неравенство или его долгосрочные последствия, — говорит профессор Кадош. — Не каждому подростку нравится математика, поэтому нам необходимо изучить возможные альтернативы, такие как изучение логики, которые затрагивают ту же область мозга, что и математика».

Работа опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.