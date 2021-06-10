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Полезные свойства крапивы и сферы ее применения

Полезные свойства крапивы и сферы ее применения

Крапива — полезное растение, а не простой сорняк. Эксперты в области биоэнергетики рассказали обо всех достоинствах этой травы и о том, как она влияет на человека.


Существует множество магических трав, но многие из них нужно искать, покупать или выращивать дома. Крапива же растет повсеместно, а ее полезные свойства часто недооцениваются.

Основные целебные свойства крапивы

Это растение используется в ритуалах и в целительстве уже многие века. В современном мире о его полезных свойствах ученые узнали много нового, поэтому крапиву широко используют в косметологии. Плюс крапивы в том, что она растет абсолютно везде. Вам не нужно отправляться на ее поиски, потому что вы можете найти ее на любом участке земли, даже в черте города.

В листьях крапивы содержится огромное количество аскорбиновой кислоты. Это значит, что из данного растения можно делать отвары и добавлять его в чай во время болезней или просто для повышения тонуса и иммунитета.

Учеными отмечается, что химические вещества, содержащиеся в крапиве, понижают уровень сахара в крови, поэтому данное растение очень хорошо помогает при сахарном диабете.


Использование крапивы в магии

Данное растение используется в качестве оберега. Издревле наши предки верили в то, что крапива обладает сильнейшими защитными свойствами. Ее клали у входной двери или на подоконнике, чтобы отпугнуть всякую нечисть. Если вы чувствуете, что в вашем доме обитает что-то потустороннее и негативное, то эту сущность можно прогнать, разбросав крапиву по дому.

Крапиву можно подкладывать под стельки обуви, чтобы они были еще теплее. Также считается, что это может избавить вас от ноющих болей в ногах. Таким же образом можно поставить оберег от злых людей. Если вы будете находиться во враждебной обстановке, то с более высокой вероятностью почувствуете беду заранее.

Если воскуривать сухую крапиву, можно существенно усилить движение позитивных энергетических потоков в доме. С крапивой можно принимать теплые и горячие ванны, ее можно просто мять в руках, предварительно ошпарив кипятком, чтобы она не «жглась».

Для создания настоя вам потребуется одна ложка измельченных листьев крапивы и пол-литра воды. Положите листья в воду и 15 минут подержите их на очень слабом огне. Полученный настой можно использовать как добавку в чай. Можно добавлять крапиву листьями в чай, заваривая его вместе с чистотелом или мятой. Подобные напитки обладают мощным тонизирующим действием.

Также крапивные нити помогают лучше спать, прогоняют дурные сны. Для этого необходимо отделить полезные мягкие волокна от ненужных: в этом случае крапиву вымачивают либо высушивают в течение месяца, после чего грубые волокна отпадают самостоятельно. Если делать из мягких волокон нити, то их можно использовать как оберег или как лечебный талисман от усталости и боли.

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По материалам: dailyhoro.ru

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