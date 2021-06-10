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Помирились? Валя Карнавал сделала сюрприз для Ларисы Долиной

Несмотря на то, что Лариса Долина сильно раскритиковала творчество Вали Карнавал, тиктокерша решила подарить народной артистке подарок.

Сегодня у Вали Карнавал особенный день! Девушка презентует свой новый трек «Ромашки». В честь премьеры тиктокерша стала гостей «Нового радио». В эфире Валя Карнавал заявила, что хочет подарить некоторым значимым людям шоу-бизнеса подарки. И в числе таких людей оказалась… Лариса Долина! Маленькая гитара с узором ромашек приедет сюрпризом в дом к народной артистке.

«Хочу подарить этот подарок тем людям, которые все это время были со мной как-то задействованы — Ларисе Долиной, Виктору Дробышу. Это ваш талисман», — пояснила девушка.

Неужели конфликт исчерпал себя? Или таким образом девушка решила пропиарить свой новый трек «Ромашки»?

Напомним, ранее между Ларисой Долиной и Валей Карнавал разгорелся конфликт на шоу «Музыкалити». Народной артистке не понравилось, что Валя занимается музыкой и поет без соответствующего образования. Кроме того, ее не устроило, что Карнавал не знает, кто такой Александр Панайотов. В результате, Карнавал заявила, что «старой гвардии» уже давно пора прислушиваться к молодому поколению. 

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# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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