Приняли вместе душ: Джин рассказал интимную историю о них с Ви

Анастасия Иванова

Парни из группы BTS регулярно рассказывают поклонникам забавные истории из их творческой жизни и из личной. Вот, например, Джин (Jin) решил поделиться с АРМИ пикантной ситуацией, которая произошла с ним и Ви (V) в душе.

Джин принимал душ, но в этот момент к нему внезапно захотел присоединиться Ви. Парень постучал в дверь и попросил друга, чтобы тот выходил как можно скорее, ведь у него срочная ситуация, в которой нужна помощь Джина.

Тогда Джин, как хороший товарищ, выскочил из душа и побежал помогать Ви, но, что вы думаете? Ви обманул друга и спросил, могут ли они принять душ вместе? В момент рассказа этой пикантной истории АРМИ не могли сидеть спокойно и вскрикивали на всех интимных моментах. В итоге Ви решил сделать Джину подарок – парни приняли душ вместе.

Вот это, мы понимаем, дружба! Интересно только, что по этому поводу думает Чонгук (Jungkook), которому неоднократно приписывал романы и с Ви, и с Джином. Парни могли бы к себе в таком случае и третьего взять!

Сообщение Приняли вместе душ: Джин рассказал интимную историю о них с Ви появились сначала на POPCAKE.