Путин запустил в работу Амурский газоперерабатывающий завод

Вадим Карасев

Президент России Владимир Путин дал старт началу производства на Амурском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ) "Газпрома" в районе города Свободный Амурской области.Глава государства в формате видеоконференцсвязи наблюдал за запуском в работу предприятия, которое станет одним из крупнейших в мире по переработке природного газа.

Вместе с президентом в мероприятии приняли участие председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер и губернатор Амурской области Василий Орлов.



"В 2015 году мы его строительство открывали, в 2017 - я был на строительной площадке. Все время наблюдали за ходом его реализации. Знаю, что в него вложен колоссальный труд нескольких тысяч специалистов из многих регионов нашей страны и из-за рубежа", - отметил Путин.

"График строительства был очень жесткий, но проделана колоссальная работа. И сегодня мы говорим о том, что завод мы пускаем в строго плановые директивные сроки... Прошу Вас дать команду на пуск завода в работу", - обратился к президенту глава "Газпрома" Алексей Миллер.

"Начинайте", - ответил Путин.

Амурский ГПЗ расположен рядом с г. Свободным Амурской области и станет основным предприятием центра глубокой переработки газа на Дальнем Востоке. Проектная мощность ГПЗ – 42 млрд куб. м газа в год. На завод по газопроводу "Сила Сибири" поступает многокомпонентный газ Чаяндинского месторождения (Якутия), в дальнейшем газ также будет поступать с Ковыктинского месторождения (Иркутская область).

Строительство Амурского ГПЗ с объемом переработки в 42 миллиарда кубометров газа в год ведется с 2015 года. Его сырьем является газ из трубопровода "Сила Сибири". Стоимость строительства сам "Газпром" оценивал в 950 миллиардов рублей.

"Это хороший шаг в повышении глубины переработки сырья, а это означает рачительное, эффективное использование природных ресурсов. После выхода на полную мощность в 2025 году завод ежегодно будет перерабатывать ... 42 миллиарда кубических метров природного газа, производить порядка 60 миллионов кубических метров гелия. Такой объем позволит России обеспечить внутренний спрос на этот газ, а также занять одну из ведущих позиций по его поставкам на мировом рынке", - сказал Путин в ходе церемонии запуска работы завода.