РАО и СГСПУ заключили соглашение о научном сотрудничестве

Анастасия Иванова

Подписано соглашение о научном сотрудничестве между Российской академией образования и Самарским государственным социально-педагогическим университетом, сообщает пресс-служба университета.

Согласно документу на базе университета будет создан Самарский научный центр РАО. Его работу возглавит Светлана Севенюк, кандидат педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой психологии и социальной педагогики.

Соглашение предусматривает интеграцию научного потенциала РАО и университета в целях реализации совместных фундаментальных и поисковых научных исследований в сфере педагогики, психологии и других наук.