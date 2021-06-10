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РАО и СГСПУ заключили соглашение о научном сотрудничестве

РАО и СГСПУ заключили соглашение о научном сотрудничестве

Подписано соглашение о научном сотрудничестве между Российской академией образования и Самарским государственным социально-педагогическим университетом, сообщает пресс-служба университета.

Согласно документу на базе университета будет создан Самарский научный центр РАО. Его работу возглавит Светлана Севенюк, кандидат педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой психологии и социальной педагогики.

Соглашение предусматривает интеграцию научного потенциала РАО и университета в целях реализации совместных фундаментальных и поисковых научных исследований в сфере педагогики, психологии и других наук. 

# Общество
По материалам: edu.ru

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