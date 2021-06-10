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С началом летних каникул стартовала традиционная акция «Безопасность детства»

С началом летних каникул стартовала традиционная акция «Безопасность детства»

«Молодежка ОНФ» с началом летних каникул возобновила акцию «Безопасность детства», сообщает пресс-служба Общероссийского народного фронта.

Участники акции вместе с контролирующими органами проверяют состояние дворовых и спортивных площадок. В задачи общественников входит также проверка недостроенных и заброшенных объектов, где любят собираться подростки.

«С 2018 года благодаря акции было проверено свыше 12 тысяч объектов и устранено более 3200 выявленных проблем. «Молодежка ОНФ» и уполномоченные по правам ребенка не только фиксируют нарушения и передают информацию контролирующим органам. Там, где это возможно, участники команды сами проводят ремонт детских площадок, помогают строить новые объекты. К примеру, в Астрахани в рамках благотворительного проекта «Счастливое детство» в марте появилась новая игровая площадка, ее помогли возвести наши волонтеры. В Татарстане команда также установила спортивные площадки для многодетных семей», – сообщил заместитель руководителя Исполкома ОНФ, член Центрального штаба ОНФ Игорь Кастюкевич.

Мониторинги проходят в 85 регионах страны. Итоги проверок «Молодежка ОНФ» подведет осенью.

Всероссийская акция «Безопасность детства», инициированная уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Анной Кузнецовой, проводится совместно с командой «Молодежки ОНФ» во всех регионах России.

В рамках акции проходят рейды в местах массового отдыха семей с детьми, проверяются на предмет безопасности парки, пляжи, места для купания, детские площадки и игровые комплексы, торгово-развлекательные центры и аттракционы. Особое внимание уделяется выявлению потенциально опасных мест, которые могут представлять угрозу здоровью и жизни детей и взрослых, таких как заброшенные карьеры и стройки, аварийные здания и сооружения, неогороженные места проведения аварийных работ, незакрытые колодцы и многие другие бесхозные объекты с открытым доступом.

# Общество
По материалам: edu.ru

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