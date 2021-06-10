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Серый кит добрался до Намибии от берегов Сахалина

Серый кит добрался до Намибии от берегов Сахалина

Исследователи считают, что серый кит, которого видели у берегов Намибии, добрался туда из северной части Тихого океана, возможно, преодолев рекордное расстояние в 27 тысяч километров.

Сейчас серые киты (Eschrichtius robustus) распространены только в северной части Тихого океана, хотя ранее они встречались и в северной Атлантике, даже заплывали в Средиземное море. Но у европейских берегов эти киты исчезли (возможно, из-за китобойного промысла) на европейском побережье до 500 года, а у атлантического побережья Северной Америки они были истреблены в конце XVII — начале XVIII века. Неожиданностью стало обнаружение серого кита 8 мая 2010 года у побережья Израиля, заставившее некоторых ученых предположить, что киты могут заселять старые места размножения, которые не посещались веками. Еще одного серого кита видели в Средиземном море весной 2021 года.

В Тихом океане существуют две популяции серых китов. Чукотско-калифорнийская популяция обитает зимой в Калифорнийском заливе, где киты приносят потомство, а летом отправляется в богатые планктоном воды Чукотского и Берингова морей, а также в море Бофорта. Киты охотско-корейской популции проводят зиму у берегов Кореи и Южной Японии, а летом направляются в Охотское море, на шельф северо-восточного Сахалина. Численность чукотско-калифорнийской популяции оценивается в 27 тысяч особей, тогда как охотско-корейская популяция находится на грани исчезновения: в 1995 году в ней было лишь 26 взрослых самок, а сейчас общая численность китов в ней не превышает 2000.

Самец серого кита был замечен в Уолфиш-Бей в Намибии в мае-июле 2013 года. Исследователи взяли у него образцы кожи, после чего Рус Хельцель (Rus Hoelzel) из Даремского университета и его коллеги сравнили ДНК этого кита с ДНК серых китов, обитающих в северной части Тихого океана. Они обнаружили, что животное, вероятно, принадлежит к охотско-корейской популяции. Чтобы добраться до берегов Намибии, кит мог совершить путешествие в 27 000 километров по Северо-Западному проходу через канадскую Арктику. Также возможны варианты более короткого пути: вдоль Восточной Азии и через Индийский океан (18 тыс. км) или вдоль Северной и Южной Америки (25 тыс. км).

Исследование опубликовано в журнале Biology Letters.

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По материалам: polit.ru

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