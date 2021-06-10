Соцподержку по единым правила могут начать предоставлять в 2022 году

Лидия Мартынова

10:16 Автор: Юлия Катенёва

Источник: Известия

Министерство труда и социального развития проводит ревизию мер поддержки на региональном и федеральном уровнях с целью выработки единого подхода к их предоставлению. Об этом глава Минтруда Антон Котяков сообщил газете «Известия».

«Меры поддержки семей с детьми, направленные в той или иной степени на борьбу с бедностью, — некоторые из них было бы целесообразно соединить в одну. И выдавать средства поддержки по определенным, понятным для всех правилам. Мы над этим работаем», — пояснил министр.

Единую выписку по всем назначенных льготам и пособиям можно получить на госуслугах

Котяков привел следующие примеры. Так, системой мер соцподдержки предусмотрены выплаты материнского капитала, как из федерального бюджета, так и из регионального. «Первый мы сделали проактивным, а региональный по-прежнему выделяется с набором справок, с приходом в органы соцзащиты. Это же неразумно. Цель одна, условия одни, процедуры выдачи разные», — пояснил министр.

По его словам, целесообразно стандартизировать эту услугу, предложив субъектам возможность выдачи регионального материнского капитала через Пенсионный фонд. «Это будет просто и понятно», — заключает Котяков.

Аналогичный подход следует применить и в отношении выплат на детей от 0 до 3 лет, считает он. Так, выплату на первого ребенка в размере одного прожиточного минимума нуждающаяся семья получает из федерального бюджета, на второго — из средств материнского капитала, на третьего — за счет софинансирования из федерального и региональных бюджетов, указал министр.

Глава Минтруда уточнил, что предоставления мер поддержки по единым правилам стоит ожидать «в определенной степени» в 2022-2023 годах.

Напомним, о необходимости создания целостной системы соцпомощи в России заявлял в своем Послании Федеральному собранию Президент Владимир Путин. В этой связи до 1 июля правительство должно разработать подходы к формированию такой системы и представить соответствующий доклад.





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Кроме того, поручено до конца 2022 года обеспечить переход к предоставлению федеральных мер социальной поддержки по принципу «одного окна» в формате «социальное казначейство» по факту наступления жизненной ситуации. Речь идет о таких изменениях в жизни граждан, как рождение детей, выход на пенсию, других событиях.

Система социального казначейства предполагает простое, адресное и удобное для граждан оказание всего комплекса мер социальной поддержки.

В составе Единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО) создаётся новый банк данных, где будут содержаться сведения о законных представителях, родительских правах и дееспособности граждан. С помощью объединения данных информационных систем на единой платформе ЕГИССО можно назначать меры поддержки, предлагать гражданину помощь, а также анализировать, как она повлияла на доходы семьи.

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