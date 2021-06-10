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"Соревнование голых задниц": Лещенко сравнил российский шоу-бизнес с кунсткамерой

"Соревнование голых задниц": Лещенко сравнил российский шоу-бизнес с кунсткамерой

79-летний Лев Лещенко нелестно высказался о нынешних звездах российского шоу-бизнеса. Исполнитель сравнил их с "недоразвитыми эмбрионами" из кунсткамеры, сообщает "Рен ТВ".

Народный артист РСФСР резко раскритиковал нынешнее состояние отечественного шоу-бизнеса.

Ведь очень много достаточно хороших, симпатичных, образованных, талантливых артистов, певцов, но, к большому сожалению, не они являются носителями нашей культуры. Потому что на первый план вышла такая, я не могу сказать, что это профессия — это какой-то образ, медиалицо. Это превратилось в соревнование голых задниц и длинных ног... Это напоминает мне кунсткамеру, где собраны недоразвитые эмбрионы, какие-то человеческие мерзости.

Лев Лещенко уточнил, что имеет в виду прежде всего нынешних тиктокеров и блогеров, работающих ради хайпа.

Для того чтобы поскандалить, нужна вседозволенность и всякого рода такая мерзость. Там появляется и мат, и скабрезности всякие, и переодевания трансгендерные, и прочее — и все это выпячивается, все это вообще мерзопакостно выглядит. Я понимаю, я не ханжа, что можно выругаться матом, но для этого надо быть очень самодостаточным, достойным, известным артистом, который уже сделал все, высказал все возможное и ему остается только выругаться матом, если он о чем-то негодует... Но у этих людей нет таких оснований. Потому что у них нет профессии. Это, знаете, ширпотреб, или, как говорит моя супруга, скоропортящиеся продукты.

До этого знаменитый эстрадный исполнитель Лев Лещенко сравнил Хабиба Нурмагомедова с рэпером Моргенштерном.

"Я не осуждаю Хабиба, но все зависит от нормы человеческой культуры. Он тоже делал импульсивные вещи, которые мне претят. Но человек всегда решает сам, что ему говорить и делать: перепрыгивать ли ему через сетку, чтобы начать драку, или пройтись культурно по октагону. Не могу сказать, что его высказывания звучат лицемерно, но они появляются от вседозволенности на волне бешеной популярности. Моргенштерна и Хабиба я могу поставить в один ряд в этом плане. Что Хабиб иногда выходит за рамки общепринятых норм, что Моргенштерн", — считает Лещенко.

79-летний певец напомнил, что в Советском Союзе "превалировала над всем" цензура. Лещенко не хочет, чтобы какие-то люди решали за других, что им можно слушать.

При этом эстрадный исполнитель призвал своих коллег "фильтровать базар в гонке за хайпом".

"Как отреагирую, если мои внуки будут слушать Моргенштерна? А что я могу сделать, в интернете человек может смотреть и слушать все что угодно, вплоть до порнографии. Воспитанием должна заниматься семья, а не государство. Главное — выработать правила, которые удобны тебе и не обижают посторонних. Есть твоя территория, а есть территория другого человека", — сказал Лещенко.

Как писал NEWSTES, ранее Моргенштерн возмутил Сеть, пожертвовав детям-сиротам 666 666 рублей.

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По материалам: uposters.ru

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