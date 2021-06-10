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Срок ротации глав контрольных органов в регионах предлагают увеличить

Срок ротации глав контрольных органов в регионах предлагают увеличить

01:27  Автор: Дмитрий Гончарук


Законопроект: № 1114597-7



В России могут увеличить с пяти до десяти лет срок замещения руководящих должностей госслужащими в региональных контрольных органах. Такой законопроект планируется рассмотреть в первом чтении на одном из ближайших пленарных заседаний Госдумы.

Согласно закону о государственной гражданской службе, начиная с 1 января 2013 года в России осуществляется ротация федеральных госслужащих, замещающих руководящие должности в территориальных органах федеральных ведомств, осуществляющих контрольные и надзорные функции. Срок замещения составляет не более пяти лет без возможности продления или перехода на должность ниже в том же органе.

Группа сенаторов во главе с председателем комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андреем Клишасом предлагает внести изменения в закон о госслужбе, предусмотрев возможность замещения должности руководителя территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего контрольные и надзорные функции, в течение не более десяти лет.

Региональные власти хотят обязать формировать предложения по ротации госслужащих


В частности, руководителям федеральных органов исполнительной власти даётся право продлевать гражданским служащим срок замещения должности гражданской службы в порядке ротации с их письменного согласия на срок от трех до пяти лет. Также появляется возможность назначать руководителями территориальных органов тех, кто работает на должностях в межрегиональном территориальном органе.

Работник будет точно знать срок своей ротации. Кроме того, расширяются гарантии для госслужащих, отказавшихся от ротации, как по уважительной, так и без уважительной причины.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в июне.


#госслужба

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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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