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Сроки трансфертных соглашений в местные бюджеты хотят регламентировать

Сроки трансфертных соглашений в местные бюджеты хотят регламентировать

01:22  Автор: Дмитрий Гончарук


Законопроект: № 1133539-7



Требования к срокам заключения соглашений о предоставлении межбюджетных трансфертов из бюджетов регионов бюджетам муниципальных образований будут регламентированы. Госдума планирует рассмотреть проект поправок в Бюджетный кодекс во втором чтении на одном из ближайших пленарных заседаний.

Сейчас требования и условия распределения и предоставления межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам регионов более детализированы и регламентированы по сравнению с аналогичными требованиями, которые предъявляются при распределении и предоставлении межбюджетных трансфертов из бюджетов субъектов РФ местным.

В связи с этим документ устанавливает требования к срокам заключения соглашений о предоставлении субсидий и иных межбюджетных трансфертов из региональных бюджетов местным, исключает повторное распределение между муниципальными образованиями субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, которые в текущем финансовом году предоставляются в объёме остатков.

Управление доходами бюджета может стать прозрачнее


В случае нарушения сроков соглашений бюджетные ассигнования бюджета субъекта РФ, предусмотренные на текущий финансовый год на предоставление субсидии, в размере субсидии, в отношении которой не заключено соглашение о ее предоставлении из бюджета региона, могут быть направлены региональным органом госвласти на увеличение бюджетных ассигнований резервного фонда для оказания финансовой помощи местным бюджетам.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в июне.


#деньги #в регионах


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# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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