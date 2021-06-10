Сроки трансфертных соглашений в местные бюджеты хотят регламентировать

Влада Некрасова

01:22 Автор: Дмитрий Гончарук

Законопроект: № 1133539-7

Требования к срокам заключения соглашений о предоставлении межбюджетных трансфертов из бюджетов регионов бюджетам муниципальных образований будут регламентированы. Госдума планирует рассмотреть проект поправок в Бюджетный кодекс во втором чтении на одном из ближайших пленарных заседаний.

Сейчас требования и условия распределения и предоставления межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам регионов более детализированы и регламентированы по сравнению с аналогичными требованиями, которые предъявляются при распределении и предоставлении межбюджетных трансфертов из бюджетов субъектов РФ местным.

В связи с этим документ устанавливает требования к срокам заключения соглашений о предоставлении субсидий и иных межбюджетных трансфертов из региональных бюджетов местным, исключает повторное распределение между муниципальными образованиями субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, которые в текущем финансовом году предоставляются в объёме остатков.

Управление доходами бюджета может стать прозрачнее

В случае нарушения сроков соглашений бюджетные ассигнования бюджета субъекта РФ, предусмотренные на текущий финансовый год на предоставление субсидии, в размере субсидии, в отношении которой не заключено соглашение о ее предоставлении из бюджета региона, могут быть направлены региональным органом госвласти на увеличение бюджетных ассигнований резервного фонда для оказания финансовой помощи местным бюджетам.

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#деньги #в регионах

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