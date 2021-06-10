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Учащиеся Санкт-Петербургского губернаторского физико-математического лицея № 30 завоевали награды в Румынии

Учащиеся Санкт-Петербургского губернаторского физико-математического лицея № 30 завоевали награды в Румынии

В Румынии завершился отборочный турнир FIRST Tech Сhallenge. Среди 28 команд, соревновавшихся в дистанционном формате, были и представители Робототехнического инженерного центра Санкт-Петербургского губернаторского физико-математического лицея № 30, сообщает Комитет по образованию Санкт-Петербурга. 

Команда заняла третье место по итогам выступлений на игровом поле и стала четвертой среди всех команд, участвовавших в трех отборочных турнирах в Румынии, по количеству набранных очков. Кроме этого, эксперты присудили им второе место в категории Think Award. 

Юные инженеры сейчас подали заявки на соревнования, которые пройдут в Великобритании, Бразилии, ЮАР и Саудовской Аравии.

FIRST Tech Challenge – образовательная программа и система инженерных соревнований для школьников 12–18 лет. Каждый год в программе принимает участие более 5 тысяч команд из более 30 стран мира. FIRST помогает юным инженерам раскрыть творческий потенциал, учит командной работе, дает уникальные возможности профессионального и личностного роста.

# Общество
По материалам: edu.ru

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