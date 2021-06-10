Украина может сделать быстрый скачок в увеличении добычи газа уже в 2022 году - Арахамия

Алексей Вольцев

Председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявляет, что Украина имеет все шансы осуществить быстрый скачок в увеличении добычи газа уже в 2022 году.Об этом сообщает пресс- служба «СН».Как говорится в сообщении, Арахамия вместе с народными депутатами от парламентского энергетического и антикоррупционного комитетов проинспектировал работу объектов добычи и переработки газа госкомпании «Укргазвидобування». Также он побывал на объектах частных компаний, в частности «Эско-Север» и «SystemOilEngineering».Во время рабочей поездки он изучал возможности газодобывающих компаний увеличить объемы внутренней добычи природного газа. По его словам, после продолжения строительства «Северного потока-2» энергетическая безопасность стала одной из наиболее актуальных проблем для Украины.«Для страны сейчас является решающим вопрос: каким образом мы сможем увеличивать нашу добычу газа? Нужно двигаться одной командой. У нас есть мощный частный сектор. В "Укргазвидобування" современные наработки. Они очень много инвестировали за последние годы для того, чтобы наращивать свою техническую базу », - заявил Арахамия.Он вместе с депутатами провел совместные совещания с представителями государственных и частных газодобывающих компаний, чтобы наладить эффективную коммуникацию. По результатам поездки планируется создать совместную рабочую группу, в которую войдут депутаты и представители рынка. Вместе они будут нарабатывать необходимые изменения в законодательстве для наращивания добычи топлива.«Много пометок сделал, что нам надо изменить. Будем работать после того, как вернемся в Киев. Сейчас есть большие шансы существенно нарастить добычу газа в стране. Таким образом усилим энергетическую безопасность. В том числе создадим условия для того, чтобы снизить конце концов цены и тарифы на газ », - заявил Арахамия.Также он обратил внимание, что такие частные компании как «Эско-Север» и «SystemOilEngineering» являются одними из лидеров на рынке добычи углеводородов. «Они постоянно внедряют современные технологии, устанавливают современное оборудование для максимальной автоматизации технологических процессов, а также промышленной и экологической безопасности», - добавил Арахамия.По его словам, именно наличие современной техники в частных и государственных компаниях позволяет выполнить амбициозный план по наращиванию добычи природного газа.«Это создает достаточную базу, чтобы осуществить быстрый скачок в 2022 году. В следующем году особенно будем наблюдать за разработкой черноморского шельфа. Там много разведанных запасов. И там сейсмика уже начинается », - заявил Арахамия.