В «Артеке» стартовала седьмая смена

Алексей Вольцев

Участниками седьмой смены Международного детского центра «Артек», которая стартовала 9 июня, станут более 2500 ребят из всех регионов России, сообщает прессс-служба Минпросвещения России.

В ходе программы «Артек – восьмое чудо света» ребята узнают об истории и традициях детского центра.

Самым значимым событием смены станет день рождения «Артека» – 16 июня ему исполнится 96 лет.

В этот день здесь откроется Город мастеров, пройдут встречи артековцев разных поколений, а также состоится праздничная программа с премьерным показом художественного фильма «Артек». Большое путешествие».

«Артек» – историко-культурный феномен. Его развитие неразрывно связано с историей России, с судьбами выдающихся деятелей искусства, науки и культуры. Каждая историческая эпоха нашла отражение в жизни «Артека», оставила свой след в его традициях, архитектуре», – отметил директор МДЦ «Артек» Константин Федоренко.

12 июня Международный детский центр отметит День России, 22 июня пройдут мероприятия Дня памяти и скорби: ребята примут участие в акции «Мирный рассвет», возложат цветы к памятникам на территории «Артека».

23 июня – в Международный Олимпийский день – пройдут программа «На один шаг ближе к Олимпу», а также соревнование по артболу и плаванию.

24 июня ребят ждет морское состязание «На парусах против ветра!».

Смена завершится 30 июня.

Международный детский центр «Артек», находящийся в ведении Министерства просвещения Российской Федерации, расположен в Крыму и имеет статус международной инновационной площадки общего и дополнительного образования, а также оздоровления и отдыха.

МДЦ «Артек» – член Международной ассоциации детских лагерей.