В Австрии осудили военного, увидев свастику на его яичках

Вадим Карасев

Набившего на своих тестикулах татуировку в виде свастики военного осудили в Австрии. Нарушившего закон о запрете нацистской пропаганды мужчину приговорили к 19 месяцам тюремного заключения, сообщает "Рен ТВ".

Как отмечается, военный решил сделать запрещенную татуировку во время распития алкогольных напитков. Он нашел фотографию в Сети, после чего поделился ею со своими сослуживцами.

Кроме того, злоумышленник размещал в Сети нацисткую пропаганду и пил вино марки Гитлера. При этом офицер нелегально хранил оружие.

Подсудимый в итоге раскаялся в содеянном во время суда, отметив, что якобы "попал в плохую компанию".



Как писал Ruposters, ранее совет американского города Свастика отказался его переименовывать.