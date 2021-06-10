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В Австрии осудили военного, увидев свастику на его яичках

В Австрии осудили военного, увидев свастику на его яичках

Набившего на своих тестикулах татуировку в виде свастики военного осудили в Австрии. Нарушившего закон о запрете нацистской пропаганды мужчину приговорили к 19 месяцам тюремного заключения, сообщает "Рен ТВ".

Как отмечается, военный решил сделать запрещенную татуировку во время распития алкогольных напитков. Он нашел фотографию в Сети, после чего поделился ею со своими сослуживцами.

Кроме того, злоумышленник размещал в Сети нацисткую пропаганду и пил вино марки Гитлера. При этом офицер нелегально хранил оружие.

Подсудимый в итоге раскаялся в содеянном во время суда, отметив, что якобы "попал в плохую компанию".

Как писал Ruposters, ранее совет американского города Свастика отказался его переименовывать.

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По материалам: uposters.ru

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