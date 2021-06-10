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В Boston Consulting Group оценили стоимость активов сверхбогатых россиян

В Boston Consulting Group оценили стоимость активов сверхбогатых россиян

Аналитики Boston Consulting Group провели оценку стоимости активов сверхбогатых жителей России. Выяснилось, что 500 человек в совокупности владеют 40% всех финансовых активов, принадлежащих гражданам страны (более 600 миллиардов долларов).

На данный момент в государстве 57 тысяч долларовых миллионеров и эксперты предрекают увеличение этого числа - через пять лет их может стать уже 75 тысяч. Совокупный объем частного благосостояния россиян - примерно 4,1 триллиона долларов, а к 2025-му показатель поднимется до 5,4 триллиона.

По оценкам Forbes, с начала пандемии COVID-19 долларовых миллиардеров в России стало больше на 2 человека (101 гражданин), а их совокупное богатство выросло на 62 миллиарда долларов - до 454 миллиардов. Лидером среди разбогатевших стал основной владелец "Северстали" Алексей Мордашов (состояние увеличилось с 5,73 миллиарда долларов, до 28,8 миллиарда).

Его догоняет основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин (разбогател на 5,43 миллиарда, до 29,3 миллиарда долларов). Первое место среди российских миллиардеров в целом занимает один из основных владельцев "Норникеля" Владимир Потанин (плюс 3,81 миллиарда долларов, до 33,8 миллиарда). Самой прибыльной российской компанией в прошлом году стала "Сургутнефтегаз". Она даже обогнала "Газпром", чистая прибыль которого в 2019 году равнялась 1,3 триллиона рублей.

Ранее Ruposters писал, что состояние российских долларовых миллиардеров превысило треть ВВП страны.

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По материалам: uposters.ru

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