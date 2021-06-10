В четырёх школах Пермского края в рамках нацпроекта «Образование» обновятся спортивные залы

Влада Некрасова

К 1 сентября 2021 года в четырёх школах Пермского края откроются отремонтированные спортивные залы. Для более 2 тысяч ребят в Полвинской, Спешковской, Кондратовской школах, а также в школе села Большой Букор будут созданы комфортные и современные условия для занятий физкультурой и спортом, сообщает пресс-служба Минпросвещения России.

В рамках нацпроекта «Образование» в школьных спортзалах выполнят капитальный ремонт, будут закуплены новый спортивный инвентарь и оборудование для волейбола, футбола и других видов спорта.

Обновление спортивной инфраструктуры особенно важно для школьников, проживающих в сельской местности. Это позволит открыть новые спортивные секции и расширить возможности для активного отдыха детей.

Всего в прошлом году в Пермском крае отремонтировано шесть школьных спортивных залов, а в этом году в образовательных учреждениях региона также построят восемь новых межшкольных стадионов.

Минпросвещения России уделяет особое внимание строительству и современному оснащению школ в рамках нацпроекта «Образование». В 2021 году стартовал масштабный четырёхлетний проект по возведению 1910 школ на 1 млн 200 тысяч новых мест.