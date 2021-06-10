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В Курской области в рамках акции «Сад памяти» высадили 76 тысяч саженцев

В Курской области в рамках акции «Сад памяти» высадили 76 тысяч саженцев

В Курской области в рамках акции «Сад памяти» высадили 76 тысяч саженцев разных пород деревьев, сообщает региональное информационное агентство «Курск».

Общая площадь посадок в регионе составила более 18 гектаров.

Цель акции – высадить 27 миллионов деревьев в память о каждом из 27 миллионов погибших в годы войны.

Среди задач акции – воспитание деятельного патриотизма у подрастающего поколения, экологическое просвещение, укрепление дружбы и сотрудничества между Россией и другими государствами.

Участниками «Сада памяти» стали уже сотни тысяч человек из России и других стран. Присоединиться к эколого-патриотической акции и посмотреть все места ее проведения можно на официальном сайте садпамяти2021.рф. Чтобы поддержать акцию, также можно высадить дерево у себя на участке либо нарисовать его вместе с детьми, а потом добавить информацию об этом на карту акции и выложить в соцсетях историю своего героя, пометив публикацию хештегом #СадПамятиДома. Каждый участник получит онлайн-сертификат.

Организаторы акции «Сад памяти» – Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» и Фонд памяти полководцев Победы. Акция продлится до 22 июня и завершится в Бресте.

 

# Общество
По материалам: edu.ru

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